El debate en la portería del Cartagena se reabre con Raúl Guillén en el banquillo

El accidentado mercado de invierno del FC Cartagena ha generado nuevas situaciones con las que tienen que lidiar ahora las cabezas visibles del club. La más evidente e inmediata está en el banquillo. Raúl Guillén, quien todavía no ha sido inscrito como entrenador de la primera plantilla, se enfrenta a su segundo partido al frente del equipo. Al margen de los jugadores de campo que pueda utilizar el cartagenero, que depende mucho del tono físico de las nuevas incorporaciones, hay otro dilema en la portería. Lucho García e Iván Martínez parten casi de cero y, de nuevo, la meta albinegra no tiene dueño.

La parroquia albinegra descubrió con cierta sorpresa los métodos de Javi Rey. Con el paso de las jornadas, se hizo patente una de las premisas principales de su método: las rotaciones. El entrenador orensano no repitió nunca once de un partido a otro y su media de cambios estuvo en torno a cuatro por jornada. Incluso en la portería, el técnico gallego trazó un plan.

Para Javi Rey, el portero era «un jugador más» susceptible a las rotaciones o a las sustituciones según el plan de partido, el rival o el escenario y las características del meta. Con Lucho García e Iván Martínez recién llegados al club, ambos partían del mismo punto. Incapaz de decidirse por uno de los dos y queriendo aprovechar la capacidad de ambos, Rey dibujó un plan que incluía a ambos: cinco partidos seguidos para cada uno.

Comenzó jugando Lucho García en la primera jornada. Parecía que Javi Rey se había decantado por el colombiano, sensación que se extendió cinco jornadas más tarde, pero nada más lejos de la realidad. A la que hizo seis, Iván García irrumpió para mostrar un buen nivel y sacar a la luz la idea del entrenador. Con ambos en dinámica de juego, el técnico mantenía más opciones de rotar, evitar lesiones e imprevistos mientras conseguía dar continuidad con esas cinco semanas consecutivas de juego.

Ambos completaron dos turnos de cinco partidos. Primero Lucho, después Iván, luego Lucho y de nuevo Iván. La sorpresa llegó frente al Europa, en el último partido de Javi Rey como entrenador del FC Cartagena. El propio precursor de la rotación en la portería incumplió el pacto sin lesión ni inconveniente aparente. Iván se mantuvo un partido más en el césped, mientras Lucho volvió a ser suplente cuando ‘le tocaba’ y acompañó al equipo en la convocatoria sin mayores problemas.

La llegada sin oficialidad de Raúl Guillén al banquillo albinegro trajo de vuelta al portero colombiano. En alicante, frente al Hércules, Lucho recibió dos goles en su regreso bajo los palos. Ambos de penalti. La incógnita está en los siguientes partidos.

Juega el FC Cartagena contra el Sevilla Atlético en casa y, seguidamente, frente al Marbella. Dos equipos de la parte baja de la tabla que visitan el Cartagonova. Estas dos jornadas se tornan muy importantes para los nuevos fichajes del equipo, quienes tendrán que demostrar lo que les ha traído hasta aquí y ganarse un sitio en el campo. Pero también lo serán para los dos porteros, que comienzan otra vez de cero.

Ya sea con Raúl Guillén en el banquillo, circunstancia que no está confirmada, o con un nuevo entrenador, tanto Iván como Lucho deben volver a demostrar su valía. Ninguno se ha impuesto por encima del otro. Ni en minutos ni en actuaciones. Ambos han ofrecido buen nivel y ambos han cometido grandes errores que han costado puntos al equipo. Ahora tienen una nueva oportunidad para convencer y hacerse con el sitio.

El entrenador, sin inscribir

El FC Cartagena aún no ha sido capaz de inscribir a Raúl Guillén en la Real Federación Española como técnico del primer equipo. Debe tramitar el club albinegro la ficha del técnico cartagenero, que posee la licencia UEFA Pro, nivel máximo de formación de entrenadores. Aún hay tiempo para que Raúl se siente en el banquillo en el partido frente al Sevilla Atlético.