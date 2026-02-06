Colunga (Real Murcia): "Tenemos una plantilla más completa y preparada para ir al 100 % hasta el final"

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, compareció ayer en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Marbella, intervención en la que también habló del mercado de invierno ya cerrado con las incorporaciones de los defensas Óscar Gil y Jon García, los extremos Joel Jorquera y Víctor Narro y el delantero Juanto Ortuño. "Tenemos una plantilla más completa y preparada para ir al 100 % hasta el final", indicó el técnico asturiano. "Estoy muy contento porque llegaron jugadores que vienen a ayudarnos, saben perfectamente dónde están y la exigencia que hay. Quedan 16 partidos y debemos ir todos al máximo", añadió.

El de Oviedo expuso su opinión con respecto a las últimas contrataciones, que son las de García, quien arrastra algunas molestias y aún no debutará como grana, y Ortuño. "Juanto es un delantero de área, más cazagoles, que conoce bien la categoría y nos puede dar mucho, mientras que Jon era una opción de último día de mercado, un jugador que sabemos el rendimiento que nos puede dar y ahora esperamos que se ponga bien cuanto antes para ayudarnos", afirmó.

Además, tras admitir que querían reforzarse con un mediocentro que finalmente no fue fichado, tuvo palabras para Sergio Dueñas "Moyita", un centrocampista organizador que ya está recuperado de las molestias que arrastraba -jugó en Teruel saliendo desde el banquillo- y que será casi con un fichaje tras apenas haber intervenido hasta ahora en la temporada: "Lo vamos a recuperar después de tres meses y confiamos mucho también en Sekou Djanbou y Antonio David Moreno, que son jóvenes con hambre". Además, destacó la polivalencia de Óscar Gil, capaz de actuar como pivote si la situación lo requiere.

Focalizado en el encuentro Colunga destacó que el vestuario está fuerte y mentalizado pese al ruido propio del mercado. "No es un mes fácil pero los jugadores han entrenado fantástico desde el primer día. Ahora ya se ha acabado todo eso y toca pensar únicamente en el siguiente partido", dijo para agregar que el objetivo sigue siendo claro y está marcado. "Queremos ascender y para eso tenemos que dar todos el 100 % hasta el último día", declaró.

Con respecto al Marbella envió un mensaje para evitar excesos de confianza pues tampoco el Murcia está para eso. "No hay que mirar la tabla. Es un equipo con buenos jugadores y en esta categoría cada partido es muy complicado", recordó.

Mier, baja por sanción

Frente a los malagueños se mantienen las bajas por sendas lesiones de los centrales Alberto González y Héctor Pérez una vez que Diego Piñeiro, portero suplente, ha vuelto a entrenar con el grupo, y tampoco estará disponible el lateral Jorge Mier, quien cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas.