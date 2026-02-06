Andrés Linares se hace con un nombre en el fútbol italiano

El Unione Sportiva Venafro es un equipo que participa en la Eccellenza Liguria del fútbol italiano, el equivalente a la Tercera RFEF española. Hasta allí, una localidad de unos 12.000 habitantes enclavada en una Región donde Génova es la capital, se marchó el pasado verano un joven guardameta cartagenero, Andrés Linares Jordán (10 de julio de 2007), un políglota que habla francés, inglés, alemán, italiano, rumano, portugués, ucraniano y ruso.

Linares debutó la pasada temporada en Tercera RFEF con el Deportivo Marítimo. Y pese a que tenía ofrecimientos para quedarse en la Región, decidió hacer las maletas para probar suerte en el extranjero y seguir con sus estudios. Ahora, unos meses después, se ha convertido en el portero titular de un equipo que se ha proclamado campeón regional de la Copa de Italia y que, por tanto, ha accedido a la fase nacional después de vencer en la final al Olympia Agnonese por 2-0.

Noticias relacionadas

Linares, que ha jugado en la Región, entre otros equipos, en el EF Santa Ana, EF Torre Pacheco y FC Cartagena, Cartagena FC y UCAM Murcia, es el portero menos goleado de la categoría y ha dejado su meta a cero esta temporada en quince ocasiones. El US Venafro es el líder de su grupo y está en disposición de lograr el ascenso a la Serie D -Segunda RFEF española-, además de tener ahora la oportunidad de enfrentarse a un grande del Calcio en la Copa de Italia. El triunfo en el torneo regional copero se lo dedicó al fisioterapeuta italiano afincado en Murcia Vincenzo Antenucci, fallecido hace un año en Murcia a los 28 años de edad, quien le trató durante varias temporadas y con quien tenía un gran vínculo de amistad.