El Águilas FC-Recreativo de este domingo en Segunda RFEF, aplazado por el temporal

El FC Cartagena no es el único equipo de la Región de Murcia que se ha visto afectado por la decisión de la Federación Española de Fútbol de aplazar distintos partidos por las borrascas que están afectando a Andalucía en los últimos días y que se espera que se agraven este mismo sábado. Si los albinegros han visto aplazado su encuentro ante el Sevilla Atlético en Primera RFEF, en Segunda RFEF el que no competirá este fin de semana es el Águilas FC. Los costeros iban a recibir mañana domingo a partir de las 18.30 horas al Recreativo de Huelva, sin embargo, la Federación Españona ha atendido la petición del club onubense, obligado a desplazarse en mitad del temporal, aplazando el encuentro que correspondía a la jornada 22 del Grupo IV de Segunda RFEF.

A la espera de otra fecha

El Águilas FC-Recreativo de Huelva es el único partido que no se jugará, por lo que el resto de la jornada podrá celebrarse con total normalidad. Ahora queda pendiente que tanto costeros como onubenses se pongan de acuerdo para fijar una nueva fecha.

El Águilas FC, que es el líder de la categoría con un punto de ventaja sobre el UCAM, descansará por tanto esta semana, volviendo a jugar ya el domingo 15 de febrero. En esa jornada 23 tendrá que visitar el campo de La Unión Atlético.