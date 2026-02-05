Los abonados del Real Murcia tendrán que pasar por caja en el derbi

El Real Murcia ha puesto ya en marcha la maquinaria para uno de los días más señalados del calendario. Y es que los granas recibirán el próximo domingo 22 de febrero al FC Cartagena en un partido que se disputará a las 18.15 horas y será retransmitido por La 7TV. Apenas dos meses después, tras el enfrentamiento de la primera vuelta en el Cartagonova el pasado diciembre, llega la segunda manga de un derbi regional que está vez acogerá la Nueva Condomina.

No obstante, se da la circunstancia de que tanto los abonados del club murcianista como el público general deberán pasar por taquilla para asistir a este partido. Así lo ha anunciado el propio Real Murcia a través de sus canales oficiales, aunque los aficionados con carné dispondrán de un precio reducido y podrán adquirir una sola localidad.

El precio de las entradas para los abonados del Real Murcia es de:

Fondos: 13 euros

Lateral: 15 euros

Tribuna Preferente: 17 euros

Abonado infantil (-12 años): 7 euros

VIP: 30 euros

Mientras que para el público en general los precios oscilan entre los 15 y los 30 euros:

Fondos: 25 euros

Lateral: 25 euros

Tribuna Preferente: 30 euros

Infantil (-12 años): 15 euros

Un momento del partido disputado entre FC Cartagena y Real Murcia esta temporada en el Cartagonova. / Iván Urquízar

Se espera un desplazamiento numeroso por parte de los seguidores de un FC Cartagena que actualmente se encuentra en reconstrucción debido a su crisis de resultados que le han llevado a situarse cerca de los puestos de descenso. Sin embargo, tras el despido del entrenador Javi Rey, junto a los refuerzos en el mercado invernal, el conjunto albinegro confía en poder lograr una reacción en las próximas semanas tras coger las riendas de la entidad Alejandro Arribas de manera definitiva.

Listado de precios para las entradas del derbi regiona en Nueva Condomina. / Real Murcia

Cuatro mil visitantes

Así pues, desde el Real Murcia se ha anunciado que se han reservado 4.000 localidades para la afición albinegra a un precio de 25 euros. Todas las localidades se pueden comprar a través de su página web en este enlace, y también en la tienda oficial del club en horario de 10.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas.