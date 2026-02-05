El Real Murcia no cambia el guion en la segunda vuelta

El Real Murcia afrontaba la segunda vuelta en el calendario de la Primera Federación con la oportunidad de recuperar algo de terreno perdido. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Y es que el conjunto grana quizá se encuentra actualmente algún paso por detrás respecto a semanas anteriores, sobre todo después de encadenar hasta cuatro jornadas sin ganar.

Un mes. Ese es el tiempo que la plantilla que dirige Adrián Colunga lleva sin sumar los tres puntos, algo que parecía inviable hasta hace poco, ya que la llegada del técnico asturiano tras el despido de Joseba Etxeberria había cambiado la cara al equipo y le había convertido en uno mucho más eficiente. El empate ante el Hércules en la Nueva Condomina, con un gol encajado en el tramo final (1-1), cerraba el primer capítulo de este curso, en el que parecía revitalizado tras firmar uno de los peores arranques de su historia.

Tenía el Real Murcia ahora en su mano la posibilidad de rescatar esos puntos que se había dejado por el camino ante rivales que le habían generado verdaderos problemas, sin embargo, los granas no han sido capaces de reescribir el guion.

Y es que ni ante el Ibiza, ni Algeciras ni Teruel, el Real Murcia ha logrado ganar. De hecho, lo único que ha hecho ha sido replicar el botín obtenido en la primera vuelta del campeonato ante los mismos rivales. Un empate ante el Teruel, el cosechado el pasado domingo en el estadio de la Pinilla, al igual que ocurrió en Nueva Condomina, y las derrotas ante el Ibiza y el Algeciras han sentado como un jarro de agua fría en el camino más corto hacia esos 60 puntos que suelen oscilar los puestos de play off al término de la temporada.

El Real Murcia cuenta actualmente con 31 en su casillero, por lo que su margen de error es mínimo con 16 jornadas todavía por disputarse. En este tramo de competición, el Sabadell ya ha puesto la directa hacia la primera posición y ya son 12 puntos los que separan al conjunto arlequinado de los murcianistas.

A dos se encuentra el equipo grana de la zona de ascenso que marca un Algeciras, con 33 en su cuenta particular, que fue el último equipo en asaltar una Nueva Condomina en la que el Real Murcia tampoco termina de ser un equipo fiable cuando ese era uno de los objetivos esta temporada, después de que en sus tres anteriores campañas se viera lastrado en sus metas por este asunto.

Frente al conjunto gaditano también cayó en la ida (1-0), lo mismo que ocurrió ante el Ibiza, rival que ha superado al Real Murcia en sus dos enfrentamientos de esta campaña. Y el siguiente rival de los granas, este domingo a las 16.00 horas, es un Marbella que en la jornada inaugural del curso fue el protagonista del primer disgusto con su remontada (2-1) tras el tanto inicial de Ekain. Mucho ha pasado desde entonces, puesto que el equipo andaluz es el colista del grupo II de la Primera Federación después de sumar tan solo tres victorias más desde ese día, y este mes de enero ha firmado el mercado invernal más movido de su historia con la llegada de nueve fichajes.

Así se presentará en Murcia, con una plantilla remozada y de la que se ha desprendido también de otros tantos jugadores, entre ellos el delantero Rodri Ríos, exjugador grana y que no estará presente en Nueva Condomina este domingo, con el objetivo de intentar poner contra las cuerdas otra vez a un necesitado conjunto grana.

Los de Adrián Colunga tratarán de poner fin a una mala racha cara a puerta, que también desemboca en su bache de resultados. Porque el tanto logrado por Álvaro Bustos en el empate ante el Hércules es la última vez que el Real Murcia ha visto portería en las últimas tres semanas. O lo que es lo mismo, no ha conseguido marcar desde que arrancó la segunda vuelta ante el Ibiza (2-0), ni Algeciras (0-2) ni Teruel (0-0).

Por este motivo, desde la parcela deportiva se apostó por el fichaje del yeclano Juanto Ortuño, procedente del Ceuta, que hoy será presentado y podrá participar en el duelo de este domingo. Tras el choque ante el Marbella, los granas se medirán al Alcorcón a domicilio, equipo al que sí vencieron en la primera vuelta, y después será el turno para uno de los partidos marcados siempre en rojo en el calendario, con la visita del FC Cartagena a la Nueva Condomina en el derbi regional. Otro rival que, al igual que los madrileños, también superaron con el tanto del central Héctor Pérez en el Cartagonova.

Amistoso ante el Daejeon Hana Citizen de Corea

Por otro lado, el Real Murcia disputó ayer un amistoso en las instalaciones de Pinatar Arena ante el Daejeon Hana Citizen de Corea del Sur. Un partido que acabó en tablas (3-3) tras el doblete conseguido por David Flakus y el tanto de Pedro Benito. El entrenador Adrián Colunga pudo contar para este duelo con el extremo Víctor Narro después de no haber podido participar en Teruel por problemas gastrointestinales, y también con el centrocampista Moyita, quien comienza a asentarse en los planes tras su recuperación. Al descanso se llegó con un 3-2 a favor del Daejon, tras un partido abierto y con alternativas.