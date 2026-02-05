¿Quieres ser voluntario de la Carrera de la Mujer?

La organización de una prueba deportiva de la dimensión de la Carrera de la Mujer, con cinco mil participantes en la prueba absoluta y otras quinientas en la infantil, requiere de muchos esfuerzos individuales en favor de un gran colectivo. Todos los años se suman al equipo organizativo personas de todas las edades que tienen así la oportunidad de vivir una experiencia que genera muchas sinergias y también un aprendizaje.

Hace unos años, las jugadoras del club de rugby Cuder Murcia decidieron arrimar el hombro para sacar adelante una prueba lúdico deportiva que en 2026 se disputará el domingo 8 de marzo. También se incorporaron los alumnos de la Universidad de Murcia a través la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia y de UMUSport, un prestigioso grupo de investigación adscrito a la Facultad de Ciencias del Deporte que ha desarrollado numerosos trabajos encaminados a mejorar la salud a través de la actividad deportiva. También alumnos del TAFAD Samaniego de Alcantarilla han participado en varias ediciones. Pero hay muchos más, como el grupo Los Tractores, que se encargan de cerrar la carrera y de animar a las mujeres con más dificultades, o los Comemillas Running, que un año más pondrán un punto de animación en el recorrido.

Pero también ciudadanas y ciudadanos han querido participar en otras ediciones y han echado una mano en las labores de organización. Por ello, desde el Diario La Opinión abrimos una ventana para todos los interesados en implicarse en la XI Carrera de la Mujer. Solo hace falta rellenar un breve formulario a través de nuestra página web para ponernos en contacto con las personas inscritas.

Cómo colaborar

Los voluntarios pueden colaborar de dos formas. En primer lugar, repartiendo los dorsales y la bolsa de la corredora. Este año esta labor comenzará el miércoles 4 de marzo por la tarde en el Centro Comercial Thader con todas las labores para organizar la entrega y preparar las mochilas con todos los productos de los patrocinadores. Continuará el jueves 5 de marzo por la mañana, para ya ese mismo día por la tarde, a partir de las cinco, abrirse la entrega de dorsales a todas las inscritas. También el viernes 6 y el sábado 7 de marzo, en horario de mañana (de 10:30 a 14:00) y de tarde (de 17:00 a 21:00), continuará esta tarea.

Ya el domingo, desde primera hora de la mañana, comenzará la actividad para los voluntarios en el Jardín Chino con el montaje de la línea de salida y meta y el hospitality donde posteriormente se celebrará una gran fiesta.

Los dorsales, a un ritmo trepidante

Cinco mil dorsales son los que ofrece la Carrera de la Mujer, que se disputa desde hace once años en Murcia con motivo del Día Internacional de la Mujer bajo la organización del Diario La Opinión, que cuenta con la colaboración de las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva correrá a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

Noticias relacionadas

Las inscripciones para las participantes, que avanzan a un gran ritmo, se pueden formalizar a través de la web www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/. Hasta el martes 2 de marzo hay tiempo para inscribirse siempre y cuando no se agoten los dorsales antes de tiempo, como viene ocurriendo en todas las ediciones de la prueba.