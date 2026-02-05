Pedro Acosta, cuarto en el segundo día de test de MotoGP

El murciano Pedro Acosta dio un paso adelante con su KTM en la segunda jornada de los test de MotoGP que se celebran hasta hoy en el circuito de Sepang (Malasia). El piloto de Mazarrón, quien se ha mostrado contento con las mejores que ha introducido la marca austriaca, acabó el segundo día, que estuvo marcado por la aparición de la lluvia, el cuarto crono con 1:57.116, casi un segundo más rápido que el mejor de 24 horas antes y tan sólo 10 milésimas más rápido que de la KTM del equipo satélite del gerundense Maverick Viñales.

En declaraciones a motorsport.com, Acosta, quien afronta su última temporada con la moto austriaca, ha afirmado que «la moto, en general, es más rápida en general. Esta KTM es más natural y no tienes que empujar al 100% para sacar el máximo potencial», dice, para añadir que «la nueva cúpula, más pequeña, ha ido bien y, de hecho, es la que más me gusta. Es importante también ver que la moto se detiene bien», puntualiza.

El más rápido ayer fue el piloto español de Honda Joan Mir, que paró el crono en 1:56.874. Tras el mallorquín sólo el italiano Franco Morbidelli (Ducati) fue capaz de bajar del 1:57, quedándose a una décima, mientras que el ‘Top 3’ lo completó su compañero de equipo y compatriota Fabio di Giannantonio, casi a dos décimas de Mir. En estos test no puede participar el otro murciano del MotoGP, Fermín Aldeguer, convaleciente por una lesión.