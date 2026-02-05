Olivia Smart, la abanderada española que nació en Sheffield y compite en pareja con un alemán

La historia de Olivia Smart es un cúmulo infinito de casualidades. Pero antes de desgranarlas, vayamos con la conclusión, que sirve también de presentación. La patinadora Olivia Smart será, este viernes, la abanderada de la delegación española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, junto al esquiador catalán Quim Salarich.

Será la segunda persona nacida en el extranjero que ostente tal honor olímpico, tras Marcus Cooper en París 2024. La diferencia es que el piragüista, nacido en Oxford, se instaló en Mallorca con sus padres siendo un bebé y la patinadora artística, nacida en la también británica Sheffield, solo había pisado España durante sus vacaciones (dice que adora Ibiza) hasta que fue adulta.

Capítulo 1: La pareja Hurtado-Díaz

¿Cómo ha llegado entonces a ser abanderada? El inicio de la historia se remonta al año 2007, cuando dos adolescentes pioneros se empeñaron en desarrollar en España la danza sobre hielo. Tanto la madrileña Sara Hurtado como el catalán Adrià Díaz llegaron a la conclusión, por separado, de que difícilmente alcanzarían la élite como competidores individuales. Así que, ya juntos, convencieron a la federación española de que apostara por la danza.

El camino, en tanto que inexplorado, no fue nada fácil, pero ambos hicieron historia en Sochi 2014, los primeros JJOO con una pareja española de danza. Tras siete años juntos, sin embargo, Hurtado toma la decisión de romper su pareja profesional con Díaz y ambos se pusieron a explorar nuevos caminos.

Capítulo 2: La pareja Smart-Díaz

Él lo tuvo más sencillo, pues el mercado de hombres en esta disciplina es mucho más reducido y enseguida recabó ofrecimientos. Uno de ellos, el primero de hecho, fue el de Smart. Ella, siete años más joven, se encontraba en una situación similar, recién rota su pareja. Acudió a Montreal, donde Díaz se había estado instalado los años anteriores junto a Hurtado, y decidieron formalizar su relación profesional.

Para el calendario internacional no suponía un obstáculo que la pareja estuviera formada por una británica y un español, pero sí para los campeonatos de Europa, del mundo y, por supuesto, los Juegos Olímpicos. Y resulta inviable en la danza sobre hielo cambiar de pareja para este tipo de torneos, claro. Así que, en una dinámica que es muy común en este deporte, la pareja Smart-Díaz eligió bandera: la española. La nacionalización de ella por carta de naturaleza y el permiso explícito de la federación británica fueron los requisitos a superar, ambos sin demasiada dificultad.

Durante dos ciclos olímpicos, los de Pyeoncheang 2018 y Pekín 2022, los pioneros Díaz y Hurtado vivieron una guerra fratricida por la única plaza olímpica disponible. Para la primera cita se impuso ella con su nueva pareja, el ruso también nacionalizado Kiril Jalyavin. En Pekín, la victoria fue para Díaz y Smart, cosechando en los JJOO una sobresaliente sexta plaza y un diploma olímpico, el primero de la historia de la danza española.

Capítulo 3: La pareja Smart-Dieck

Superado ese ciclo olímpico, Díaz, ya veterano, anuncia su retirada. Smart, seis años después, vuelve a quedarse sin pareja. Su búsqueda termina con una alianza con el alemán Tim Dieck, que consiguió convencer a la ya hispano-británica pese a sus reticencias iniciales. Y de nuevo se repitió el viejo y clásico problema de la danza: ¿con qué bandera iban a competir una británica y un alemán? Pues con la española.

Dieck recibió la nacionalidad el pasado mes de septiembre, a la vez que el ruso Asaf Kazimov, que también competirá en Milán-Cortina 2026, en su caso con la madrileña Sofía Val. Con dos plazas en esta ocasión, ambas parejas encontraron cabida en la cita olímpica sin necesidad de tener que derrotarse la una a la otra.

Capítulo 4: Smart, la abanderada

Llegamos al final de esta improbable historia: ¿por qué es Smart la abanderada? En España, la tradición dicta que llevan la bandera en el desfile inaugural, tanto en los JJOO de Invierno como los de Verano, los deportistas olímpicos con mejor palmarés. Con un matiz: se evita, en la medida de lo posible, que una misma persona repita en ese honor.

Queralt Castellet sí repitió en Pekín 2022 (ya lo había sido en Vancouver 2010) porque era la única mujer que no debutaba en una cita olímpica, pero en Milán-Cortina 2026 ya no resultaba necesario. Ahí estaba Smart, con el histórico diploma que conquistó hace cuatro años con Adrià Díaz, dispuesta a tomar el relevo. "Portaré con orgullo la bandera del país que me ha ayudado a cumplir mis sueños", dijo ella tras el anuncio del COE. Quién le iba a decir hace 15 o 20 años a una niña de Sheffield que acabaría ondeando la bandera de España en una inauguración olímpica...