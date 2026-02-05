Juanto Ortuño: "Lo que pasó hace 12 años no salió bien para nadie"
El delantero vuelve a ponerse la camiseta grana tras su marcha sin debutar en el verano de 2014 por el descenso administrativo
Juanto Ortuño ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Real Murcia... por segunda vez. La primera fue hace 12 años durante el verano de 2014, sin embargo, el descenso administrativo del club grana a Segunda B desencadenó en su marcha sin llegar a debutar con la grana. Algo que sí podrá hacer este mismo domingo ante el Marbella (16.00 horas) si el técnico Adrián Colunga lo estima oportuno tras completar ayer su primera sesión de entrenamiento.
«Cuando se produjo esta situación era prácticamente un niño. Tenía 21 años y sales de un filial, de una burbuja de la que no conoces el fútbol real, y te encuentras una situación que nos sobrepasó a todos en ese momento. Con los años ves que no se hicieron bien las cosas en general, que no salió bien para nadie, y siempre ha sido un sitio que me ha gustado y al que he querido venir. Al darse las circunstancias de poder venir en este mercado no me lo he pensado y he renunciado a mucho. Pero estoy muy contento por poder estar aquí», explicó sobre este asunto el delantero yeclano.
Además, se da la circunstancia de que dentro de dos semanas, en el derbi ante el FC Cartagena, se podría enfrentar a su hermano Alfredo Ortuño, delantero del conjunto albinegro, en Nueva Condomina. «Es algo muy ilusionante, me he enfrentado a mi hermano a lo largo de mi carrera varias veces, pero esta vez sería un derbi. Ojalá se recupere para ese partido y que pueda estar en el terreno de juego, pero que ganemos nosotros», comentó Ortuño.
