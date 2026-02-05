FC Cartagena: Raúl Guillén, con la misma hoja de ruta que Colunga

El FC Cartagena se asoma a uno de esos momentos bisagra que marcan una temporada. Cinco jornadas consecutivas sin ganar, solo dos puntos de 15 posibles y la sensación de vértigo instalada en el Cartagonova han provocado un giro en el timón. La destitución de Javi Rey abrió paso a una solución de urgencia, pero también cargada de simbolismo: la apuesta por Raúl Guillén, técnico cartagenero, hombre de la casa y profundo conocedor del club.

El Cartagena afronta ahora un partido vital, de esos que sirven tanto para cortar una mala racha como para redefinir horizontes. Este domingo, a las 18:15, Guillén dirigirá su segundo encuentro al frente del primer equipo y el primero como local tras el 2-0 encajado en Alicante ante el Hércules. Aquel marcador no dejó puntos, pero sí algunas señales de mayor solidez competitiva que no pasaron desapercibidas ni en el vestuario ni en la grada.

El rival será el Sevilla Atlético, un equipo hundido en la clasificación, en puestos de descenso, con ocho puntos menos que los albinegros y sin conocer la victoria lejos de casa. Un contexto que invita a pensar en una oportunidad clara, pero también en la obligación de responder. Porque el Cartagena, ahora mismo, solo está un punto por encima del Torremolinos. Un punto y una posición separan al equipo del abismo.

Un momento del partido disputado en el Cartagonova ante el Europa. / Ivan Urquízar

Estas dos próximas jornadas aparecen subrayadas en rojo en el calendario. Tras el filial sevillista llegará el Marbella, colista con 18 puntos y una dinámica igualmente preocupante. Sobre el papel, dos encuentros propicios para alejarse de la zona baja y volver a mirar hacia arriba, hacia ese quinto puesto de play off que fue señalado como objetivo prioritario al inicio del curso y ratificado con la llegada de Alejandro Arribas a la presidencia.

Pero más allá de la clasificación, estas dos citas también marcarán el futuro inmediato del banquillo. Raúl Guillén tiene ante sí la posibilidad de ligar su destino profesional al rumbo deportivo del Cartagena esta temporada. Dos victorias no solo significarían oxígeno en la tabla, sino también un cambio de estatus: de entrenador interino a técnico principal hasta final de curso. Una decisión que tendría sentido en varios frentes.

Desde el punto de vista económico, el club evitaría asumir el coste de un nuevo entrenador, sumado al compromiso contractual con Javi Rey. Desde lo institucional y emocional, la continuidad de Guillén reforzaría la idea de club, de apuesta por la gente de casa, por un técnico que ha crecido en el entorno albinegro, que ha pisado el Cartagonova desde la grada y que conoce como pocos las entrañas de la entidad.

Adrián Colunga, del Real Murcia, en el Cartagonova. / Iván Urquízar

No sería un camino inédito en el fútbol regional. El espejo en el que puede mirarse Guillén está a pocos kilómetros. Adrián Colunga, hoy primer entrenador del Real Murcia, recorrió una hoja de ruta muy similar. Entrenador del filial, interino en un momento delicado y, tras responder con resultados inmediatos en aquellas primeras jornadas, terminó ganándose la confianza de la directiva y del vestuario hasta consolidarse en el cargo.

Guillén, de momento, no pudo sumar en Alicante, pero sí dejó la sensación de haber ajustado piezas y devuelto cierta estabilidad a un equipo que venía encajando golpes con demasiada facilidad. Ahora necesita dar el siguiente paso: ganar. Y el contexto competitivo invita al optimismo moderado. El Sevilla Atlético solo ha sido capaz de rascar cinco empates como visitante y el Marbella apenas ha logrado una victoria en toda la temporada. Dos equipos vulnerables lejos de su estadio.

El Cartagena está ante una encrucijada que puede marcar su año. Dos partidos para escapar del miedo, para reengancharse al objetivo marcado y para decidir si el futuro inmediato pasa por buscar fuera, sin duda la primera opción en la directiva,… o por consolidar una apuesta interna. Raúl Guillén ya ha dado el primer paso. Ahora, como en su día Colunga, necesita que los resultados le respalden.

Noticias relacionadas

Optimismo con verlo en el banquillo

Desde las oficinas del Cartagonova hay optimismo con ver a Raúl Guillén dirigiendo al equipo desde el banquillo. Las negociaciones están avanzadas con Javi Rey y si se confirma el acuerdo, se podrá tramitar su licencia para que el entrenador pueda sentarse en el banquillo. Tiene el club de plazo hasta mañana.