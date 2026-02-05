Dani García, invisible en ACB y protagonista en la Europe Cup con el UCAM Murcia CB

Solo hay un jugador de la plantilla del UCAM Murcia CB 2025-2026 que no ha jugado hasta el momento ni un solo minuto en ACB esta temporada. De hecho, solo ha estado convocado en tres ocasiones, en los partidos contra Burgos, Casademont Zaragoza y Unicaja, pero sin llegar a disfrutar de la oportunidad de entrar en juego. Sin embargo, en la FIBA Europe Cup ha disputado diez de los once encuentros y promedia más de 15 minutos en juego. Se trata de Dani García, el base de Mataró que llegó el curso pasado a la ciudad con un contrato por dos temporadas con una más opcional, la tierra de sus abuelos, para continuar con una carrera deportiva que había iniciado en Manresa.

El director de juego acumula 151 minutos en los diez partidos que ha disputado de competición europea -se perdió uno en la primera fase contra el Lublin el pasado mes de octubre por unos problemas físicos-, con un promedio de 15,1 por encuentro. Sus medias son de 5,4 puntos, 1,6 rebotes y 3,1 asistencias. Ha lanzado ocho tiros libres y no ha fallado ninguno, mientras que en triples tiene un porcentaje del 33%, y en tiros de dos, del 50%.

Su máxima anotación, ante el Sopot

Los encuentros donde ha disfrutado de más minutos han sido en el triunfo ante el Bosna en el Palacio (87-63) de la primera fase, y el pasado martes ante el Sopot polaco, en ambos casos con 23. En este último logró su máxima anotación, 11 puntos, convirtiéndose en clave en el segundo cuarto, cuando sus compañeros en pista no veían con claridad el aro rival. La entrega de Dani García en labores defensivas también es incuestionable. Cada vez que entra en la pista aporta intensidad, contagiando también a sus compañeros.

Noticias relacionadas

10EEE728-B9EF-4857-AE5C-CEF0E15C5318 /

El jugador ya tuvo poco protagonismo la temporada pasada -jugó 178 minutos repartidos en 19 partidos de competición nacional-, en la que el entrenador, Sito Alonso, no utilizó las rotaciones entre ACB y FIBA Europe Cup como en la actual. Sin embargo, y pese a que surgieron rumores de que podía abandonar la plantilla, en todo momento prefirió quedarse en Murcia a buscar otro destino. Este mismo curso también se le ha relacionado con otros clubes, tanto de ACB como de Primera FEB, como es el caso del Caesa Cartagena, que han preguntado por su situación. Pero tanto el club como el jugador han querido mantener la vinculación pese a conocer que sus oportunidades en la competición nacional son remotas salvo una lesión de alguna de los otros dos directores de juego -hay un tercero más, Howard Sant-Roos, que ha desempeñado esas funciones-. A su favor no solo juega su condición de cupo, sino también su entrega en los entrenamientos y compromiso diario, que son muy valorados tanto por el entrenador como por sus compañeros.

Dani García, en el partido ante el Bosna en la FIBA Europe Cup. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval