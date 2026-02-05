El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de la Concejalía de Deportes, ha abierto la convocatoria de ayudas municipales destinadas al apoyo y fomento del deporte local correspondientes a la anualidad 2026. El Consistorio contempla tres líneas de subvención dirigidas a deportistas individuales, clubes en competiciones federadas y asociaciones o entidades organizadoras de eventos deportivos.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, junto al concejal de Deportes, Pepe Fernández, y el responsable técnico del área, Pedro Antonio Abril, ha presentado esta nueva convocatoria, destacando “el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte como vehículo de salud, cohesión social y proyección del municipio”.

Más de 53.000 euros en ayudas

El Ayuntamiento de Caravaca abre la convocatoria de ayudas municipales para el fomento del deporte local / Enrique Soler

El presupuesto total destinado el presente año a estas ayudas asciende a 53.500 euros, distribuidos en 30.000 euros para clubes y entidades deportivas que participan en competiciones federadas, 15.000 euros para la organización de eventos deportivos y 8.500 euros para deportistas individuales del municipio.

José Francisco García ha recordado que, además de estas subvenciones, “más de 2.000 vecinos de todas las edades participan de forma regular en los programas de la Concejalía de Deportes, de los que alrededor de 1.800 son niños y jóvenes integrados en las escuelas deportivas municipales, con cerca de una veintena de modalidades, y el resto forma parte de los programas de actividad física para adultos, con clases de mantenimiento, gimnasia y pilates”. Estas actividades se desarrollan tanto en el casco urbano como en las pedanías. “La inversión en deporte beneficia a una gran parte de la sociedad local y que se traduce directamente en prevención, salud y valores de vida”, ha detallado.

Por su parte, el concejal Pepe Fernández Tudela ha hecho referencia “al completo calendario de eventos deportivos que tiene a Caravaca como salida y meta y que cada año atrae a miles de personas al municipio, potenciando el turismo deportivo y generando un impacto positivo en la economía local”.

Las ayudas municipales tienen como objetivo colaborar en los gastos derivados de la participación en competiciones deportivas y de la organización de eventos, así como apoyar la formación y la difusión del deporte local, facilitando la presencia de deportistas y clubes caravaqueños en pruebas de ámbito regional, nacional e internacional.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva, conforme a criterios objetivos establecidos en las bases reguladoras. En el caso de los deportistas individuales, se valorarán méritos deportivos como la participación en campeonatos de España, Europa o del Mundo, así como la obtención de pódiums en pruebas nacionales o internacionales. En cuanto a los eventos deportivos, estas ayudas reconocen aspectos como la trayectoria, la originalidad, el número de participantes, la promoción del municipio y el impacto económico generado.

35 beneficiarios en 2025

En la convocatoria anterior, un total de 35 beneficiarios recibieron estas ayudas municipales. En concreto, 15 deportistas individuales, 11 asociaciones o entidades organizadoras de eventos y 9 clubes en competiciones federadas.