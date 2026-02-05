Alba Rubio y Marco Martínez, oro en el Nacional de Elche

Los cartageneros Alba Rubio Villoria, en categoría júnior, y Marco Martínez, en infantil, se proclamaron campeones de España de larga distancia en el Nacional celebrado en Elche, donde el CN Marina Cartagena Áncora también obtuvo el oro por clubes, y la infantil María Reyes obtuvo una plata.

Alba Rubio Villoria, de 17 años, se impuso en la prueba de cinco mil metros júnior, además de acabar cuarta en absoluta. Además, logró la mejor marca nacional de 17 años con su tiempo de 57:16:51, rebajando en un minuto y cuatro segundos el anterior registro. De esta forma, la joven Rubio sigue sumando éxitos a su ya extenso palmarés.

Marco Martínez, con las medallas conquistadas en el Nacional infantil colgadas del cuello. / LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Además, en los 3.000 metros infantiles, Marco Martínez, del CN Cartagonova Cartagena, que el pasado año conquistó cuatro medallas de oro y una de bronce en los Campeonatos de España, se hizo con la primera plaza con un tiempo de 33:36.38 en una distancia donde otro cartagenero, Alejandro Puebla, tiene la mejor marca de todos los tiempos entre los nadadores de 14 años.

Por último, otra cartagenera, María Reyes López, del Marina Cartagena Áncora, concluyó en la segunda posición en los 3.000 metros infantiles con un tiempo de 36:56.43 por detrás de Sofía Bondarenko, del CN Horadada, que está adscrito a la Federación Murciana de Natación.