Sanciones de cinco y dos años para tres jugadores cadetes por una brutal agresión a un árbitro

El Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ya ha dictaminado sobre las incidentes ocurridos el pasado fin de semana en un partido de categoría cadete de fútbol sala. Se trata, sin duda, de los hechos más graves vividos dentro de esta modalidad en la Comunidad Autónoma. Fue en el encuentro CD Severo Ochoa-CD Murcia La Flota C que se disputó en el Polideportivo de La Vega, donde el colegiado del encuentro recibió una brutal agresión que le ha dejado importantes secuelas.

De acuerdo con personas que estaban en el campo, durante el partido uno de los jugadores del CD Murcia La Flota C fue expulsado y, por tanto, enviado a la grada. Tras el pitido final, dicho jugador volvió para atacar al árbitro. Según indicaron a esta Redacción, a este se le sumaron varios de sus compañeros que comenzaron a golpearlo con "bastante fuerza"; "le llegaron a pegar patadas en el suelo", subrayaron.

Una vez ocurrido el suceso, llamaron a una ambulancia y a la Policía para atender al herido, que fue trasladado al hospital Morales Meseguer. Las fuentes consultadas por esta Redacción señalaron que "no es la primera vez que ocurren" este tipo de altercados en partidos en los que participa este equipo, que es vinculado al CD Murcia, pero no figura en la nómina de conjuntos de una institución con larga trayectoria en el fútbol sala regional.

Fuertes sanciones

Como consecuencia de los hechos, Competición ha impuesto una sanción de cinco años de suspensión y sin posibilidad de participar en competiciones federadas al jugador que había sido expulsado y que inició la agresión. Además, este se dirigió en términos racistas al colegiado, que es de origen egipcio, según ha podido saber esta Redacción.

De igual modo, otros dos compañeros de su equipo también han suspendidos por dos años. En total, entre los tres, la sanción de nueve años, una de las más duras de la historia del fútbol sala regional. También ha resuelto el comité multar y clausurar las instalaciones del club por “una infracción muy grave consistente en cuando los incidentes de orden público y agresiones sean protagonizados por personas debidamente identificadas como seguidores del club visitante”, como fue el caso.

El Comunicado enviado por la directiva del Crestanevada CD MUrcia FS a esta redacción. / L. O.

La junta directiva del CD Murcia emitió el pasado fin de semana un comunicado oficial en el que condenó la “inadmisible agresión sufrida por el árbitro en un partido que enfrentó a uno de nuestros convenios” y por “la gravedad de los hechos” anunciaban que rompían el acuerdo de colaboración con el CD La Flota. "Retiramos al equipo de la competición y nos ponemos a disposición de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", destacaron.