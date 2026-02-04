El Real Murcia, a cambiar su mal ojo con los fichajes de veteranos

Sobre el papel pocos podrán poner un ‘pero’ a los futbolistas firmados por el Real Murcia en este mercado de invierno. Empezando por Joel Jorquera, que abrió la ventana de enero, y acabando por Jon García, que se convirtió en el último refuerzo de los murcianistas, los cinco jugadores incorporados a la plantilla de Adrián Colunga reúnen experiencia en la categoría, saben lo que es pelear en un play off, y más de uno incluso han celebrado un ascenso al fútbol profesional. O más. Porque el central Óscar Gil ya lleva tres.

No ha ido de tapado el Real Murcia en el mercado. Y tampoco han mirado ‘la peseta’ los murcianistas, poniendo sobre la mesa posiblemente la mayor inversión de los últimos meses de enero en Nueva Condomina. Pero, ahora que Joel Jorquera, Víctor Narro, Óscar Gil, Jon García y Juanto Ortuño ya son futbolistas del Real Murcia, solo queda esperar que en el terreno de juego los recién llegados cumplan con las expectativas generadas. Especialmente los dos últimos en aterrizar. Y es que la edad de Juanto Ortuño y Jon García hace que muchos aficionados desconfíen, aficionados que en los últimos años ya han vivido muchos fiascos referidos a fichajes de jugadores veteranos, que cuando se ponen la elástica grana pasan directamente a ser ex futbolistas.

De ahí, que el Real Murcia, con su apuesta por un jugador de 30 años como Óscar Gil y dos de 34 como Jon García y Juanto Ortuño -el yeclano los cumplirá la próxima semana-, cruce los dedos para cambiar su mal ojo de los últimos cursos y conseguir que esos fichajes invernales empiecen a dar rendimiento desde ya. Por ahora, Óscar Gil ya suma dos partidos como titular, debido a la falta de efectivos por lesión en el centro de la defensa; y Jon García, presentado ayer, posiblemente ya tenga minutos el domingo ante el Marbella si Adrián Colunga decide sacar del once a Jorge Sánchez. Y no menos exigencia tendrá Ortuño, obligado a ayudar a un equipo que suma tres jornadas sin marcar y en el que Flakus no acaba de estar en su mejor momento de forma.

Con la competición ya estrenando febrero y con el Real Murcia en un bache de resultados, el murcianismo cruza los dedos para que en esta ocasión los fichajes salgan cara. Y es que son ya muchos mercados en el que las cruces acaban siendo mayoría. Y más si esos futbolistas aterrizan en Nueva Condomina bajando una categoría y en el ocaso de su carrera, como ha ocurrido ya en demasiadas ocasiones desde que Felipe Moreno se puso al frente de la entidad centenaria.

Montoro no duró ni 6 meses

No hace falta echar mucho la vista atrás para recordar el caso de Ángel Montoro, quien de hecho, después de ser rescindido por el Real Murcia en enero de 2024, ya nunca más volvió a ponerse las botas.

Con 35 años aterrizaba el valenciano en el Real Murcia. Fue Javier Recio el que le reclutó para el primer gran proyecto de Felipe Moreno en Nueva Condomina. En vez de mirar su DNI, se miró su gran historial, y sobre eso se le hizo un contrato VIP. Pero resultó que solo un par de meses de un fichaje que celebró todo el murcianismo, Montoro ya había sido crucificado por todos por su falta de rendimiento. Quitando las tres primeras jornadas en las que fue titular, apenas logró sumar en la primera vuelta 321 minutos, siendo rescindido en enero después de seis semanas sin ni pisar el terreno de juego.

Pina, otro que colgó las botas

No fue Montoro el único jugador que esa campaña colgaba las botas después de fichar por el Real Murcia. También lo hizo Tomás Pina, otro de los veteranos reclutados por Javier Recio, y que nunca tuvo sobre el campo el protagonismo que se esperaba. Aunque actuando con más profesionalidad que el valenciano, sus 35 años acabaron pesándole demasiado en un curso para olvidar en Nueva Condomina.

Y como no hay dos sin tres, Javier Recio también pinchó en hueso con el fichaje de Marcos Mauro, otro futbolista que pasaba la treintena y que además llegaba con un historial bastante desfavorable en cuanto a lesiones.

En esa campaña 23-24 también llegaba ya en el ocaso de su carrera José Ángel Carrillo, quien completó ese curso en el Real Murcia y arrancó el siguiente, pero en enero de 2024 era despedido, marchándose a jugar a China. Ahora mismo está sin equipo.

La historia se repite con Goiria

No le fueron mejor las cosas al Real Murcia con la llegada de Goiria a la dirección deportiva. Y es que el vasco, al igual que su antecesor, fracasó cada vez que acudió al mercado de veteranos. Como ocurrió con Richard Boateng, otro que colgó las botas tras vestir la elástica grana en una campaña 24-25 en la que apenas jugó 661 minutos, o como sucedió con Kike Cadete.

Para ese curso también se firmó a Pablo Larrea, otro de los fichajes celebrados por la afición grana, sin embargo el ahora jugador del FC Cartagena tampoco cumplió con las expectativas, pasando un buen tramo de la competición con problemas físicos. Y algo parecido ocurrió con Juan Carlos Real, pese a que éste sí logró mantenerse en la plantilla al tener un contrato muy alto para ser rescindido el pasado verano.

Moyita, Ekain...

Pudo aprender de los errores Goiria, pero no lo hizo, apostando de nuevo el pasado verano por futbolistas con gran currículo pero ya en el sprint final de su carrera, como Moyita y Ekain. Y el resultado ha sido de nuevo negativo. A Moyita lo siguen esperando los aficionados granas después de tres meses de baja por una lesión, y a Ekain, titular indiscutible, hace ya unas jornadas que le sentenciaron ante su nulo protagonismo sobre el terreno de juego. Tampoco está teniendo su año Bustos, otro de los treintañeros de Goiria.