Lou López, de seis a diez semanas de baja en el Hozono Global Jairis

El Hozono Global Jairis va a tener durante al menos un mes y medio una sensible baja. La alero Lou López Sénéchal, su mejor especialista en el tiro exterior, estará entre seis y diez semanas de baja por una lesión en su rodilla derecha que sufrió en el partido disputado del pasado domingo contra el Spar Gran Canaria. Según el club, "tras las primeras valoraciones médicas, se ha confirmado que se trata de una lesión de carácter condral. En estos momentos, Lou ya se encuentra en proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club", dice la nota de prensa.

"El tiempo estimado de baja es de entre 6 y 10 semanas, quedando su regreso condicionado a la evolución clínica, a la respuesta al tratamiento y al trabajo de readaptación", añade la nota. De esta forma, salvo que la francomexicana se recupere en el menor de los plazos previstos, el entrenador, Bernat Canut, no podrá contar con ella en la Copa de la Reina que se disputará en Tarragona del 26 al 29 de marzo, donde el equipo de Alcantarilla defenderá el título que conquistó hace un año en Zaragoza.

El Hozono Jairis, que es cuarto en la Liga Femenina Endesa, visita este próximo sábado, a las seis de la tarde, al IDK Euskotren. Las alcantarilleras, que solo han sufrido una derrota en los últimos siete partidos, visitan a un rival que es décimo con ocho victorias y que ha perdido sus tres últimos encuentros de forma consecutiva.