El FC Cartagena presenta a Willy Chatiliez y confía en que Raúl Guillén pueda sentarse ya en el banquillo

El FC Cartagena presentó este miércoles a Willy Chatiliez como nuevo jugador albinegro en una comparecencia marcada no solo por las primeras palabras del futbolista, sino también por las explicaciones de Víctor Alonso, director general del club, sobre la situación del banquillo y el cierre del mercado.

Chatiliez, quinto refuerzo del mercado de invierno, llega cedido hasta final de temporada procedente del Huesca. Un futbolista joven, de perfil ofensivo, que puede actuar en la mediapunta o partiendo desde banda y que, según explicó el club, aporta “una pieza distinta” a lo que ya había en la plantilla.

Víctor Alonso: optimismo con Raúl Guillén y confianza en la plantilla

Tras las palabras del jugador, el protagonismo recayó en Víctor Alonso, especialmente tras ser preguntado por la situación del banquillo y la posibilidad de que Raúl Guillén se siente ya como primer entrenador: “Estamos en ello. Soy optimista”, aseguró el director general, aclarando que únicamente falta llegar a un acuerdo definitivo con Javier Rey: “Vamos en la misma sintonía y no creo que haya dificultades. Falta firmar los acuerdos, y hasta que no esté firmado no se puede anunciar nada”.

Alonso también avanzó que el cuerpo técnico podría sufrir ajustes: “Probablemente haya una remodelación y va a poder seguir contando con su ayudante Raúl Guillén, que ya lo está haciendo en los entrenamientos”, dejando abierta la puerta a más cambios antes de que todo sea oficial.

En cuanto a la plantilla, el director general confirmó que el club dispone de una ficha libre tras la salida de Nacho Sánchez, aunque no cerró la puerta a ningún perfil concreto: “Si se presenta alguna oportunidad interesante para el club, la aprovecharíamos. Y si no se presenta, no”. Aunque el delantero es una de las opciones, Alonso fue claro: “Lo más importante es que sea realmente útil, independientemente de la demarcación”.

También se refirió a la situación de Ander Martín, sobre el que el club mantiene plena confianza: “Se considera que puede ser un jugador que todavía nos puede dar muchas cosas. La idea inicial va a ser distinta con respecto a él, más por dentro que por fuera”.

Pese a la mala racha de resultados, Alonso lanzó un mensaje de calma y ambición: “Estamos preocupados, claro, pero confiados. La igualdad es absoluta. Si ganas dos partidos cambia todo el discurso. Confiamos en que el equipo va a salir de esta situación”.

Willy Chatiliez: ilusión, ambición y ganas de minutos

Willy Chatiliez tomó la palabra con un discurso sereno y muy centrado en el trabajo: “Muy contento de estar aquí, la verdad que es un proyecto muy chulo e interesante para mí”, afirmó nada más comenzar.

Sobre cómo se gestó su llegada a Cartagena, explicó que fue una operación trabajada con paciencia: “Llevábamos semanas hablando de este tema. Desde el inicio noté que el club estaba muy interesado, al igual que yo”. Incluso en los días de incertidumbre, el jugador tuvo claro el destino: “Cartagena siempre me demostró mucha confianza en que todo se iba a solucionar”.

Chatiliez dejó claro cuál es su objetivo en estos meses: “Aportar mi granito de arena a este club, sumar minutos y dar lo mejor de mí con la máxima humildad y trabajo”. También tuvo palabras positivas para la ciudad y el vestuario: “Llegar con un día soleado fue muy bonito. La ciudad me gustó mucho y el recibimiento de los compañeros fue muy bueno”.

En cuanto a su relación con Raúl Guillén, el futbolista reconoció la confianza recibida: “Me comentó que podía ser una pieza importante en el equipo. Ahora me toca a mí ganarme los minutos y su confianza”.

Especialmente emotivo fue el recuerdo de su debut en el fútbol profesional, precisamente en Cartagena: “Debutar en el fútbol profesional es un sueño para cualquiera. Se dio justamente aquí, y fue un gustazo hacerlo en este estadio”.

Internacional sub-20 con Chile, Chatiliez calificó su experiencia con la selección como “inolvidable”: “Jugar en estadios con 40 o 45 mil personas son cosas que te quedan de por vida”, sin ocultar su sueño de llegar algún día a la absoluta.

Con los pies en el suelo y el discurso claro, Willy Chatiliez ya es oficialmente jugador del FC Cartagena.