El derbi entre Real Murcia y FC Cartagena ya tiene fecha y hora

El duelo regional más esperado de la temporada 2025-2026 ya está marcado en el calendario. Tras el intenso choque de la primera vuelta disputado el pasado diciembre en el Cartagonova, donde el Real Murcia se impuso por la mínima (0-1) con el tanto conseguido por el central Héctor Pérez, llega el partido de la segunda vuelta entre Real Murcia y FC Cartagena en el Estadio Nueva Condomina.

Han transcurrido algo más de dos meses desde ese último duelo y lo cierto es que ambos equipos llegan en momentos totalmente diferentes. Con un club albinegro en el que Alejandro Arribas ha tomado las riendas de manera definitiva, el FC Cartagena se encuentra en plena fase de reconstrucción tras el despido de su entrenador Javi Rey y los recientes movimientos realizados en el mercado invernal para escapar del lío en el que se encuentra. Y es que el Cartagena se sitúa a un punto de la zona de descenso a Segunda Federación tras una importante crisis de resultados.

Un instante del partido disputado en el Cartagonova el pasado diciembre. / Iván Urquízar

Una mala racha que los murcianistas tampoco han logrado esquivar, al enlazar ya cuatro jornadas sin ganar y no sumar los tres puntos en los tres partidos que se han disputado de esta segunda vuelta. No obstante, los de Adrián Colunga, que afrontará su segundo derbi tras el éxito en el encuentro de ida, también están en disposición de enderezar su rumbo con los fichajes realizados en este mercado y al situarse a dos puntos del quinto clasificado.

Aún así, todo apunta a que se vivirá una de las mejores entradas de la temporada en este duelo tras el masivo desplazamiento de aficionados murcianistas el pasado diciembre y la importancia para ambos conjuntos de lograr los tres puntos. Los detalles en cuanto a la venta de entradas, tanto para la afición local como visitante, se conocerán en los próximos días.

Noticias relacionadas

Horario y fecha del derbi regional

El encuentro entre el Real Murcia y el FC Cartagena de esta segunda vuelta en Primera Federación se disputará el próximo domingo 22 de febrero a las 18.15 horas en la Nueva Condomina y está previsto que sea televisado a través de La 7TV.