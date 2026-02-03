El UCAM recibe al Sopot en busca del primer puesto de la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia, solo dos días después de derrotar al Barça con una remontada increíble, debe volver a cambiar el chip para amarrar el primer puesto del grupo K de la FIBA Europe Cup. Hace dos semanas, con su triunfo ante el Falco Vulcano, dejó sellado su pase a los cuartos de final. Y esta noche, ante el Trefl Sopot polaco (20:30 horas, Popular TV) en el Palacio de los Deportes, le toca rematar la faena para tener ventaja de campo en las eliminatorias y así dejar en un trámite el partido que tendrá que disputar el miércoles 11 de febrero en Alemania ante el Rostock.

El equipo universitario, incluso perdiendo los dos partidos y que contra los germanos la derrota sea por menos de siete puntos, también acabará campeón de su grupo. Pero ganar hoy le garantizaría una cómoda visita a Alemania en este cargado calendario que tiene antes de la Copa el Rey de Valencia. En cuartos, en una serie a dos partidos, se medirá al segundo del grupo L, donde ya se conocen los dos equipos que jugarán los cuartos y solo falta por resolver quién será primero y segundo. En estos momentos, el Bosna Telecom, con el que ya se enfrentó en la primera fase y perdió en su pista (87-72) pero venció en Murcia (87-63), es segundo con una victoria menos que el Pallacanestro Reggiana de Troy Caupain. Ambos se enfrentarán en la última jornada en Sarajevo.

Pero antes de todo eso, la batalla de hoy será diferente. El conjunto polaco llega a Murcia con un solo triunfo, gracias al que sigue vivo en la lucha por la segunda plaza del grupo. En el partido de ida, los universitarios se impusieron después de firmar un buen primer cuarto (18-30) y perder los dos siguientes, por lo que entraron en el último con solo dos puntos de renta (65-67). Pero en los últimos diez minutos le endosó un parcial de 12-26 a su rival en un encuentro donde Michael Forrest, con 26 puntos y un 6 de 9 en triples, y Sant-Roos, con 22 puntos y que fue a la línea de tiros libres en 13 ocasiones, fueron los mejores. En el Sopot brilló el estonio Kasper Suurorg, con 20 puntos. Pero el conjunto polaco llega crecido después de dar la sorpresa ante el Rostock en la pasada jornada (83-74) en un partido donde volvió a jugar a un gran nivel Suurorg, al que se sumó el pívot Symon Zapala.