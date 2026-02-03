El UCAM amarra la primera plaza en la FIBA Europe Cup al vencer al Trefl Sopot

El UCAM Murcia CB ha hecho los deberes ante el Energa Trefl Sopot y afrontará un mes de febrero tranquilo en lo que respecta en la FIBA Europe Cup al tener ya atada la primera plaza de su grupo en el Top-16. Objetivo conseguido para un conjunto universitario a falta de una jornada que, tras su pleno de victorias hasta ahora en la segunda ronda, viajará a Alemania la próxima semana sin nada en juego para medirse al Rostock Seawolves (92-66).

Así pues, el UCAM se medirá en cuartos de final al KK Bosna o al Pallacanestro Reggiana en una eliminatoria con formato a ida y vuelta, donde la vuelta se disputará en el Palacio de los Deportes por su condición de primero. No obstante, el trámite no fue nada fácil. De hecho, fue un partido tedioso y trabado cuando parecía más encarrilado para los universitarios.

Con más de dos horas de duración, y después del titánico esfuerzo el pasado domingo en el triunfo ante el Barça en la ACB, el UCAM consiguió 'romper' el encuentro en el tercer cuarto con un parcial de salida de 15-0 que resultó definitivo. Antes, una primera parte en la que el equipo polaco intentó aguantarle el ritmo a un plantel murciano a medio gas y con sus características rotaciones en la competición europea.

El alero Howard Sant-Roos fue el descarte de la convocatoria, mientras que jugadores como Cacok, Ennis, DeJulius o Nakic apenas rebasaron los 12 minutos en pista al tener en el horizonte también el duelo del sábado ante el Río Breogán en la ACB (21.00 horas).

Primer cuarto

No escatimó en esfuerzos un UCAM Murcia que contó de inicio con la única novedad de Falk en su quinteto ante un Sopot que le aguantó el ritmo durante los primeros cinco minutos. El conjunto polaco fue capaz de responder a cada canasta conseguida por los universitarios e incluso alternó el dominio en el marcador varias veces. De ahí se produjo un parcial de 10-11 en el ecuador de este cuarto antes de que llegasen las rotaciones. La entrada de Forrest, Cacok y Kelan Martin junto a Radebaugh y Raieste dotaba al UCAM de mayor poderío ofensivo y un tono en defensa que se le comenzó a atragantar a su rival. Así llegó un parcial de 9-1 que permitió al equipo murciano ir construyendo su colchón de puntos que le permitiera desarrollar su juego desde la tranquilidad en el marcador (20-12). Sin embargo, fue en este tramo cuando el Sopot consiguió arañar valiosos puntos desde el tiro libre (22-16).

Segundo cuarto

La entrada de Dani García y Rubén López de la Torre trajo más variaciones a un UCAM que parecía no despegar del todo (26-20). No obstante, dos grandes acciones del base, con un pase de espaldas para asistir a Radebaugh desde el triple, despertaron al Palacio y a un equipo murciano que comenzaba a carburar (29-20). Otro lanzamiento exterior convertido por el capitán del UCAM permitió abrir la brecha en el marcador a cinco minutos para el descanso (34-22), sin embargo, una técnica a Sito Alonso tras protestar una falta no pitada sobre López de la Torre, acabó con el Sopot recuperando terreno en este tramo (34-27). Desconectó el conjunto universitario durante unos momentos, por lo que el técnico apostó por la vuelta de Forrest a pista tras la segunda falta de Radebaugh, pero tan solo el buen momento de Dani García, con siete puntos en este cuarto, permitió tomar aire a los locales (39-34). A pesar de que el ritmo del encuentro no fue del todo fluido, el UCAM consiguió su objetivo de llegar con ventaja al descanso (43-36).

Tercer cuarto

Inició la segunda mitad el UCAM con un quinteto más habitual y comenzó a gustarse en los primeros compases. De ahí salió un mate de Cacok, tras otra brillatne asistencia de Ennis, y desde la defensa comenzó a controlar el ritmo del partido ante un Sopot que no pudo anotar en los primeros dos minutos del tercer cuarto por este motivo (48-36). Fue entonces cuando el conjunto polaco perdió a Witlinski después de una técnica por protestar una acción en la que se reclamaba un codazo a Cacok que en la revisión no se apreció (52-36). El parcial en este tiempo creció hasta el 15-0 con dos triples de Nakic (58-36) y un tercero del croata, después de que el Sopot intentase reaccionar, terminó por encarrilar el encuentro (65-38). Los universitarios aprovecharon esta inercia positiva y Sito Alonso apostó por Falk como pívot en los minutos finales del cuarto. El UCAM no aflojó en ningún momento y eso le llevó a cerrar este periodo cómodamente (71-46).

Último cuarto

Parecía que el partido iba a coger ritmo en un último cuarto que comenzó con la afición coreando el nombre de Cate, pero que elevó su temperatura tras un encontronazo entre Scruggs y Forrest que acabó con una técnica para el base (78-51). Las interrupciones eran constantes, debido a las faltas señaladas, y el Sopot perdió también a Schenk por personales. Tampoco cambió el ritmo a partir de ahí, ya que los árbitros continuaron revisando acciones en un tramo final que el UCAM ya dominaba por 20 puntos de diferencia (82-62). El partido ya había sobrepasado las dos horas, pero los universitarios no dieron tregua en ninguna acción hasta la conclusión (92-66).