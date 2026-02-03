¿Cuáles fueron el partido más duro y el más fácil para Carlos Alcaraz?

Quienes siguen de cerca la carrera de Carlos Alcaraz han visto al tenista murciano en todas sus facetas. Cómodo, alegre y motivado en partidos que apenas superan la hora, pero también frustrado, cansado y sufriendo en duelos que parecen infinitos de varias horas.

Yoshihito Nishioka y Jannik Sinner han sido los rivales que han sacado lo 'mejor' y lo 'peor' del tenista de El Palmar en sendos encuentros que dejaron al espectador la sensación de haber presenciado un hito en la carrera del joven. El primero, por haber sido el duelista más fácil de derrotar, mientras que el segundo por justamente todo lo contrario.

Ambos tienen una cosa en común: Alcaraz salió victorioso. Repasamos, a continuación, el partido más duro y el más fácil para el joven tenista.

El partido más largo de Alcaraz, un récord

Quien lo vio seguro que lo recuerda. El partido oficial más largo en la carrera de Carlos Alcaraz hasta la fecha fue la final masculina de individuales del Roland Garros 2025 contra Jannik Sinner. Duró hasta 5 horas y 29 minutos y ostenta un récord: fue la final más larga en la historia de Roland Garros en la era Open.

Además, fue una de las batallas más épicas de Grand Slam, con Alcaraz remontando desde dos sets en contra y salvando puntos de campeonato. Ganó 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2).

Ese duelo de casi cinco horas y media es considerado no solo el más largo de Alcaraz, sino también uno de los más emocionantes y exigentes de su carrera profesional hasta ahora.

Sinner y Alcaraz se saludan tras la gran final de Roland Garros ganada por el murciano / L.O.

Una victoria sorprendentemente corta

Por el contrario, el partido oficial más corto de Carlos Alcaraz fue en el Australian Open 2025 contra el japonés Yoshihito Nishioka. El encuentro tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y 21 minutos y terminó con la victorial del murciano por 6-0, 6-1, 6-4.

Dicho partido se recuerda como uno de los triunfos más rápidos de Alcaraz en un Grand Slam, con un tiempo muy bajo para lo habitual en torneos mayores.