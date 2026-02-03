Tenis
¿Cuáles fueron el partido más duro y el más fácil para Carlos Alcaraz?
El camino del tenista murciano ha transitado por encuentros de poco más de una hora y otros que han batido récords de duración
Quienes siguen de cerca la carrera de Carlos Alcaraz han visto al tenista murciano en todas sus facetas. Cómodo, alegre y motivado en partidos que apenas superan la hora, pero también frustrado, cansado y sufriendo en duelos que parecen infinitos de varias horas.
Yoshihito Nishioka y Jannik Sinner han sido los rivales que han sacado lo 'mejor' y lo 'peor' del tenista de El Palmar en sendos encuentros que dejaron al espectador la sensación de haber presenciado un hito en la carrera del joven. El primero, por haber sido el duelista más fácil de derrotar, mientras que el segundo por justamente todo lo contrario.
Ambos tienen una cosa en común: Alcaraz salió victorioso. Repasamos, a continuación, el partido más duro y el más fácil para el joven tenista.
El partido más largo de Alcaraz, un récord
Quien lo vio seguro que lo recuerda. El partido oficial más largo en la carrera de Carlos Alcaraz hasta la fecha fue la final masculina de individuales del Roland Garros 2025 contra Jannik Sinner. Duró hasta 5 horas y 29 minutos y ostenta un récord: fue la final más larga en la historia de Roland Garros en la era Open.
Además, fue una de las batallas más épicas de Grand Slam, con Alcaraz remontando desde dos sets en contra y salvando puntos de campeonato. Ganó 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2).
Ese duelo de casi cinco horas y media es considerado no solo el más largo de Alcaraz, sino también uno de los más emocionantes y exigentes de su carrera profesional hasta ahora.
Una victoria sorprendentemente corta
Por el contrario, el partido oficial más corto de Carlos Alcaraz fue en el Australian Open 2025 contra el japonés Yoshihito Nishioka. El encuentro tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y 21 minutos y terminó con la victorial del murciano por 6-0, 6-1, 6-4.
Dicho partido se recuerda como uno de los triunfos más rápidos de Alcaraz en un Grand Slam, con un tiempo muy bajo para lo habitual en torneos mayores.
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
- Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
- Los nueve restaurantes murcianos recomendados en la Guía Michelin reciben su placa: consulta cuáles son
- Santiago y Zaraiche, listo para acoger casi 150 viviendas junto a Los Cubos
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- Culminada la estructura de uno de los viaductos del AVE entre Lorca y Puerto Lumbreras
- La calle 18 de Cartagena