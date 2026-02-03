Locura en Arabia: Benzema consuma su 'traición' y ficha por el Al-Hilal

Ya es oficial el gran golpe del mercado en Arabia Saudí. Karim Benzema, una de las grandes estrellas del campeonato saudí, ha decidido cambiar Yeda por Riad, dejando el Al Ittihad para incorporarse al Al Hilal, club con el que firma por lo que resta de temporada y una campaña adicional.

Tras meses marcados por las desavenencias en las negociaciones para renovar su contrato con el Al Ittihad, equipo al que llegó en 2023 con el Balón de Oro bajo el brazo, el delantero francés ha optado por un cambio de aires, aunque sin abandonar la liga saudí.

Ante este contexto, el Fondo de Inversión Pública saudí, actual gestor de los cuatro grandes clubes del país, decidió intervenir de forma directa, consciente de que no podía permitirse la salida de una figura del calibre de Benzema del campeonato. Varios equipos europeos exploraron la posibilidad de hacerse con el atacante, pero el Al Hilal irrumpió con fuerza en la negociación y terminó imponiéndose, cerrando su fichaje a pocas horas del cierre del mercado.

La operación que llevó a Benzema al Al Hilal permaneció bloqueada durante buena parte de la jornada, principalmente por la oposición de Cristiano Ronaldo, reacio a que su histórico rival deportivo recalara en un competidor directo con un refuerzo de semejante magnitud. Una situación que contrastó con la del Al Nassr, limitado y sin margen de maniobra para reforzarse en el mercado.

Finalmente, la llegada de Benzema al Al Hilal recibió luz verde y se convirtió en un auténtico terremoto dentro de la liga saudí. Un fichaje que revoluciona el campeonato y supone un golpe de efecto del Al Hilal en su pulso directo con los grandes aspirantes al título.

El comunicado del Al Hilal

Karim Benzema es considerado uno de los jugadores más destacados del mundo, tras haber contribuido a la conquista de 34 títulos con los clubes a los que ha representado. Entre ellos figuran cinco Mundiales de Clubes de la FIFA, cinco Ligas de Campeones de la UEFA y cuatro títulos de LaLiga con el Real Madrid, además de cuatro campeonatos de la Ligue 1 con el Lyon.

Noticias relacionadas

Asimismo, Benzema ha disputado 97 partidos internacionales con la selección francesa, con la que ganó la Liga de Naciones de la UEFA y participó en la Copa del Mundo. A nivel individual, Karim ha sido galardonado con el Balón de Oro y el premio al Mejor Jugador de Europa de la UEFA, además de haberse consagrado como máximo goleador en numerosas competiciones internacionales.