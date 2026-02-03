Mariano García y Sergio López triunfan en el Gran Premio de Valencia

Los atletas murcianos Sergio López Barranco, en 60 metros lisos, y Mariano García García, en 1.500, triunfaron en el Gran Premio Internacional de Atletismo Ciudad de Valencia, que se disputó en el Velódromo Luis Puig.

El velocista de Aljucer afincado en Alcantarilla se impuso en la prueba más corta del programa en pista cubierta con un registro de 6.72, imponiéndose a Alberto Calero (6.79) y Ramón Pérez (6.83).

Por su parte, Mariano García, en su segundo 1.500 del año, se llevó el triunfo en Valencia con un tiempo de 3:37.22, superando a Martín Segurola (3:37.57) y a Adrián Ben (3:37.59). La arrancada que protagonizó el de Cuevas de Reyllo al inicio de la última vuelta dejó sin respuesta a su máximo rival, Adrián Ben. El fuentealamero ya había realizado este año una marca de 3:36.44 en la reunión de Luxemburgo, también sobre la misma distancia, y su intención es seguir compitiendo en pista cubierta en los 1.500 en lugar de los 800 metros lisos, donde fue campeón de Europa.

El próximo viernes 6 de febrero, tanto Sergio López como Mariano García estarán en el Indoor Tour Gold Madrid 2026, que se celebrará en Gallur, donde el fuentealamero competirá en esta ocasión en los 1.000 metros, donde tiene una mejor marca de 2:16.25 que estableció hace un año cuando batió el récord de España de la distancia.