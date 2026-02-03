Segunda RFEF
El Lorca Deportiva ficha al central Checo y da la baja a Saturday
El defensa sub-23 llega procedente del filial del FC Cartagena
El Lorca Deportiva ha cerrado el mercado de fichajes de invierno con la incorporación de Checo. El central sanjaviereño llega cedido hasta final de temporada por el FC Cartagena, en cuya cantera se ha formado desde siempre. Lleva jugando en el filial albinegro desde hace tres temporadas y ha sido convocado por el primer equipo de los albinegros esta temporada en Primera Federación y la pasada el Segunda División, donde llegó a debutar en partido oficial. Titular indiscutible con el B en Tercera Federación. Ocupará plaza de jugador sub-23.
Checo es el tercer refuerzo invernal del conjunto blanquiazul tras la llegada de Dani García y Arru.
Por otro lado la entidad lorquina ha concedido la baja al defensa central Saturday, quien parecía el pasado mes de julio que era uno de los fichajes estrella del Lorca Deportiva. Ha jugado muy poco, ya que cuando lo ha hecho no ha estado al nivel que se esperaba de él.
Finalmente han salido además de Saturday, el centrocampista Spinman, cedido al Quintanar del Rey, y Tomás Inglés, al filial del Albacete. Han llegado el centrocampista Dani Garcia, del Orense, el lateral derecho Soler, del Avilés, y Checo, del Cartagena.
La entidad lorquina pide apoyo
El Lorca Deportiva, a través de sus redes sociales, ha demandado a su afición apoyo para el partido que el próximo domingo a las cinco va a jugar ante el UCAM Murcia.
Ha activado una campaña que consiste que cada abonado podrá llevar al estadio Artés Carrasco a un acompañante gratis.
La tribuna costará diez euros y el fondo sur, cinco. Las entradas ya están a la venta.
