Juanto y Jon García cierran un mercado con muchos bandazos

Cerró el Real Murcia el mercado invernal de fichajes con dos últimas incorporaciones, pero sin ninguna sorpresa. Y es que en el último día de la ventana invernal se confirmó lo que ya se sabía. Será el delantero yeclano Juanto Ortuño el encargado de poner picante a una delantera en la que Flakus, sin ninguna competencia real, se había acomodado. Y será Jon García, tal y como adelantó esta redacción este domingo, el que eleve las opciones de una defensa muy mermada por las lesiones.

No hubo sorpresas en el capítulo de altas, confirmándose también la contratación de los brasileños Costa y Matheus, pero sí en el de bajas. Porque Antxón Jaso acabó pagando el pato en un mercado desquiciante en Nueva Condomina, aunque no de la forma que pretendía el Real Murcia.

Con solo una ficha sénior disponible, la que se esperaba que dejara libre Schalk -su rescisión también llegó este mismo lunes-, el Real Murcia se veía obligado a hacer otro hueco a última hora para poder inscribir a Jon García, y a falta de unas horas para el cierre decidió de forma sorprendente quitarse de encima a Antxón Jaso. Ni que el navarro estuviera lesionado fue un problema para la Comisión Deportiva, que incluso filtró a los medios la noticia casi a la vez de que esta fuese trasladada al propio jugador.

Pero como todo en este mercado, donde los granas han ido de chapuza en chapuza en varias operaciones, al Real Murcia le salió caro dejar sin ficha a Jaso para inscribir a Jon García. Y es que el futbolista solo aceptó quedarse sin ficha a cambio de renovar por un año su contrato, lo que significa que el central se asegura estar en la plantilla del próximo año.

Jon García con Toché en su presentación con el Albacete / Prensa Albacete

Con Juanto Ortuño y Jon García como nuevos jugadores murcianistas, los granas cierran esta ventana de fichajes con siete caras nuevas. Y es que anteriormente ya llegaron Óscar Gil, Víctor Narro y Joel Jorquera. Ha sido la retaguardia la línea más apuntalada, y eso que a principios de enero pocos en Nueva Condomina se planteaban hacer un esfuerzo así para añadir alternativas a la defensa. La opción de firmar a Óscar Gil, procedente del Castellón, hizo recapacitar a la Comisión Deportiva encabezada por Pedro Asensio. Y, las lesiones de Alberto González, Héctor Pérez y del mencionado Antxón Jaso, abrieron la puerta a la llegada de un central sub-23. Pero, en otro cambio de guion, el domingo se ataba a un Jon García que llega del Albacete, donde apenas ha tenido protagonismo en Segunda División.

En plena mala racha de resultados -los granas suman cuatro jornadas sin ganar-, Adrián Colunga gana efectivos en defensa y eleva el porcentaje de gol en ataque, sin embargo, el técnico murcianista se ha quedado el centrocampista que tanto venía deseando y que parecía clave para reactivar a un equipo que no juega absolutamente a nada. Tendrá, por tanto, que conformarse el asturiano con la reaparición de Moyita, que este domingo en Teruel volvía a tener minutos después de tres meses fuera por lesión.

El hándicap de la edad

Necesita el Real Murcia una resurrección rápida de Moyita y necesita el Real Murcia que tanto Juanto Ortuño como Jon García den rendimiento inmediato. Y es que, aunque los dos últimos fichajes llegan con un historial de lo más contrastado, la duda está en la edad.

Juanto Ortuño en un partido del Ceuta / Prensa Ceuta

A una plantilla que a lo largo de toda la temporada se ha visto condicionada por la falta de protagonismo de los jugadores veteranos -Ekain, Bustos, Juan Carlos Real, Pedro León, Moyita-, se suman ahora dos futbolistas que cuentan con 34 años -Ortuño los cumplirá el 11 de febrero- y que llegan después de una primera vuelta sin muchos minutos.

El delantero yeclano, que solo ha jugado 186 minutos en el Ceuta, lleva desde septiembre prácticamente en blanco. Después de participar en las tres primeras jornadas en Segunda, se quedó fuera los siete partidos siguientes por lesión. Y después ya nunca entró en los planes de Romero. De hecho, solo ha participado en 50 minutos desde la jornada 11 a la 24.

Una situación similar a la de Ortuño ha tenido Jon García en el Albacete. El central solo ha jugado unos 70 minutos en las últimas once jornadas.

Los brasileños, a la espera de los trámites burocráticos

El Real Murcia también confirmó ayer, tal y como se esperaba, la llegada de dos jugadores brasileños que, aunque tendrán licencia con el filial, entrenarán con el equipo de Adrián Colunga. Una fórmula parecida a la que ya se hizo cuando llegaron tanto Palmberg como Cadorini.

El nombre del extremo Caio Matheus fue el primero en hacerse oficial. Al jugador sub-23 procedente del Coritiba le acompañó posteriormente el pivote Joao Costa, también menor de 23 años y que llega a Nueva Condomina después de su etapa en el Botafogo. Por ahora su incorporación ya es oficial, la duda ahora es cuándo podrán estar disponibles para jugar, y es que ambos están a la espera de que se tramite todo el proceso burocrático, lo que en ocasiones puede alargarse, como ya le ocurrió al propio Real Murcia con otros jugadores llegados de Sudamérica.