El Jimbee busca ante el Blanca el pase a la final de la Copa Presidente

El Jimbee Cartagena afronta esta noche una cita que, a priori, se presenta propicia para sellar su pase a la final de la Copa Presidente de la FFRM. El conjunto cartagenero se mide, a partir de las ocho de la tarde, al Nawter Blanca Fútbol Sala en el pabellón Miguel Ángel Cano Mellado de Blanca, escenario que acogerá la segunda semifinal del torneo después de que el ElPozo Murcia lograra ya su billete para la final tras imponerse por 5-7 al Zambú Pinatar.

Sobre el papel, el Jimbee Cartagena parte como claro favorito para alcanzar el último encuentro del campeonato. No en vano, el cuadro rojiblanco milita en la élite del fútbol sala nacional, mientras que su rival compite en Preferente Autonómica, lo que supone una diferencia de hasta cuatro categorías entre ambos conjuntos. Un desnivel evidente que, salvo sorpresa mayúscula, debería reflejarse sobre la pista.

No obstante, el choque presenta varios alicientes más allá de lo estrictamente deportivo. El pabellón donde se disputa el encuentro lleva el nombre de Miguel Ángel Cano Mellado, presidente del club blanqueño y, al mismo tiempo, jugador del Jimbee Cartagena. Una circunstancia tan singular como emotiva, aunque el gran protagonista no podrá estar presente, ya que se encuentra concentrado con la selección española disputando el Campeonato de Europa de fútbol sala.

Precisamente, la convocatoria internacional condiciona al equipo cartagenero, que no podrá contar con varios de sus efectivos habituales. Duda tendrá que tirar de fondo de armario y de jugadores del filial para afrontar este compromiso, aunque incluso con las ausencias el potencial del Jimbee sigue siendo muy superior al de su oponente.

El Nawter Blanca, por su parte, tratará de convertir el factor cancha y la ilusión en sus principales armas. Para el conjunto local, alcanzar las semifinales ya supone un premio y un escaparate, y afronta el encuentro sin presión, con la intención de plantar cara y disfrutar de una cita histórica ante uno de los grandes del fútbol sala nacional.

Con todo, el guion esperado apunta a un Jimbee Cartagena dominador, decidido a cumplir con los pronósticos y a plantarse en la final ante ElPozo Murcia. Esta noche, en Blanca, se despejará la última incógnita de la Copa Presidente y se conocerá el segundo finalista de la competición.