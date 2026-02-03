Baloncesto
FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Trefl Sopot, en directo
Sigue cuarto a cuarto el partido que puede darle la primera plaza de su grupo en el Top-16 al conjunto universitario
En directo: UCAM Murcia - Trefl Sopot (20.30 horas, Popular TV)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo K de la FEC
- Previa: El UCAM Murcia recibe al Sopot en busca del primer puesto
