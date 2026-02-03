FC Cartagena: un mercado invernal más práctico que ilusionante

No por esperado fue menos decepcionante. El mercado de invierno del Fútbol Club Cartagena terminó ayer a la medianoche sin grandes movimientos que den un salto de calidad a la plantilla. La situación económica del club es la que es y la nueva comisión deportiva no puede hacer milagros ni debe endeudar al club aún más de lo que ya está. Para muestra, un botón. Después de los cuatro fichajes anunciados a mediados de enero, el cuadro cartagenero recuperó los derechos federativos, despidió a Nacho Sánchez y firmó en su lugar a Willy Chatiliez.

Recuperar los derechos

Tras una larga mañana de trabajo en las oficinas del Cartagonova, el Cartagena pudo dar un importante paso adelante recuperando los derechos federativos que tenía suspendidos por la Real Federación Española de Fútbol a causa de la denuncia de José Ríos Reina. Ante el bloqueo en la tramitación de licencias, el club no podía inscribir a nuevos fichajes.

La denuncia ante la RFEF del futbolista José Ríos Reina, que militó en las filas del cuadro cartagenero en la primera mitad de la temporada pasada, activó los protocolos. El Cartagena había incumplido el acuerdo de pago de su salario, a deber tras acuerdo judicial desde su despido disciplinario por la antigua directiva, y hacía frente a las consecuencias impuestas por la Federación.

Sobre el mediodía llegó el acuerdo con el futbolista, que exigía el pago íntegro de su salario de la temporada 2024-25. No obstante, hubo que esperar hasta la tarde para confirmar que la entidad albinegra volvía a estar en regla. Finalmente, el cobro de varios de los plazos fijados y el acuerdo de pago ante notario de los siguientes pagos permitió al Cartagena levantar el veto de la RFEF. La AFE ha sido la intermediadora entre el club, el futbolista y la Real Federación Española.

Solventado este escenario, herencia de Paco Belmonte y Duino Inversiones, tenía que seguir remodelando la plantilla el FC Cartagena, que continúa buscando entrenador tras la destitución de Javi Rey. No obstante, ese tema no fue prioritario en las oficinas del Cartagonova. El técnico de Los Dolores, Raúl Guillén, seguirá en regimen de interinidad hasta que se encuentre sustituto. La prioridad estaba en el terreno de juego.

Nacho Sánchez, despedido

El primer acuerdo llegó sobre las 17.00 horas y fue de salida. Una salida cantada. El extremo Nacho Sánchez, que apenas contó durante toda la primera vuelta para Javi Rey, fue despedido por el club en el último día del mercado después de todo un mes apartado del equipo. Él, junto con Carlos Calderón, Chuca, Fran Vélez, Diego Gómez y Ander Martín, estaba en el grupo de los señalados para abandonar el equipo en este mercado invernal. Ha sido el último en salir, sin acuerdo con la entidad.

Ander Martín, Nacho Sánchez y Alfredo Ortuño celebran un gol. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Ander Martín, en similar situación a la de Nacho, finalmente se queda en el equipo. Sus dos años de contrato con el cuadro portuario dificultan el acuerdo por su salida o su despido. Raúl Guillén, o el técnico que la nueva comisión deportiva contrate hasta final de temporada, tendrá que contar con un futbolista que tenía pie y medio fuera del club y que no entra en las convocatorias desde enero mediados de enero.

Juventud en la derecha

A los fichajes de Jean Jules, Eneko Ebro, Yanis Rahmani y Benito Ramírez se unió Willy Chatiliez. El joven extremo derecho llega cedido desde el Huesca para cubrir el hueco dejado por Nacho Sánchez.

Apuesta el FC Cartagena de nuevo por la juventud, como la que aportan figuras como Kevin Sánchez, Edgar Alcañiz o Eneko Ebro. Su nuevo futbolista, internacional chileno con la selección sub 20 se une a Ander Martín en esa zona del campo, aunque también puede jugar en el perfil zurdo o en el centro del ataque. Es zurdo y juega a pierna cambiada.

Se ha formado en clubes como el FC Barcelona, CollBlanc Les Corts, Cornellá, Europa y Badalona, donde debutó en Tercera. Más tarde, firmó con el Huesca pra continuar su formación. Curiosamente, Chatiliez debutó en el fútbol profesional contra el FC Cartagena en el Cartagonova en noviembre de 2024, durante la pasada temporada.

Lo deja a préstamo la SD Huesca, de Segunda División, donde no ha contado para su entrenador esta temporada. Sin oportunidades en el conjunto oscense, sólo ha jugado cuatro partidos, tres de ellos de Copa del Rey y una escasa participación de 6 minutos en liga.

Después de los movimientos del último día de traspasos, la parroquia albinegra puede hacer balance del mercado invernal. Finalmente, la comisión deportiva, dirigida por Javier Hernández, sólo ha corregido las carencias de la defensa con Eneko Ebro. La zaga queda con una nómina de tres centrales naturales y se confía en la polivalencia de Fidalgo o Nil Jiménez para cubrir imprevistos.

Por otro lado, la delantera se queda con las mismas caras que tenía. Chiki y Alfredo Ortuño no tendrán más competencia que la suya propia.

En los extremos se han cambiado los cromos de Carlos Calderón, Diego Gómez y Nacho Sánchez por Benito Ramírez, Yanis Rahmani y Chatiliez, mientras se sigue esperando la aportación de Jean Jules en la medular. Cerrado el mercado de invierno, el club continúa la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del banquillo hasta final de temporada.