ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena ya conocen su camino en la Copa de España

La suerte ya está echada. El sorteo de la Copa de España de fútbol sala 2026, que se disputará en Granada del 19 al 22 de marzo, dejó un cuadro cargado de alicientes y con la posibilidad de un enfrentamiento directo en semifinales entre ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena

El sorteo, que fue desgranando emparejamientos paso a paso, tuvo en cuenta el formato habitual del torneo, con ocho equipos clasificados al término de la primera vuelta de la liga y un sistema de eliminatorias a partido único desde cuartos de final. Todo se decidirá en cuatro días intensos.

ElPozo Murcia, cabeza de serie y con ventaja en el calendario

El primero que jugará en esta Copa de España será ElPozo Murcia. El conjunto murciano, campeón de invierno, acudía al sorteo con dos privilegios importantes bajo el brazo. Por un lado, era cabeza de serie junto al Barça, lo que evitaba un posible cruce entre ambos hasta una hipotética final. Por otro, tenía asegurado abrir el torneo el jueves en el primer turno, una ventaja nada menor en una competición tan corta, ya que contará con más horas de descanso respecto a otros rivales.

El azar emparejó al equipo dirigido por José González con Jaén Paraíso Interior, séptimo clasificado al cierre de la primera vuelta. El conjunto andaluz vivió un inicio de temporada irregular, aunque siempre es un rival incómodo en este tipo de torneos. En liga, ambos ya se midieron y el duelo acabó con empate (2-2), un aviso de que no habrá margen para la relajación, pese a que ElPozo llega como el equipo más sólido del panorama nacional en lo que va de curso.

Jimbee Cartagena - Movistar Inter

El siguiente foco del sorteo se centró en el Jimbee Cartagena. Al igual que le ocurrirá semanas antes en la Copa del Rey, el cuadro cartagenero se enfrentará en cuartos de final a Movistar Inter, el club más laureado del fútbol sala español.

Un cruce de máxima dificultad que se disputará también el jueves 19 de marzo, pero en el segundo turno. El Inter, quinto al término de la primera vuelta, ya sabe lo que es medirse al Jimbee esta temporada: en liga firmaron un empate a dos goles, resultado que refleja la igualdad existente entre ambos bloques.

En el otro lado del cuadro, el sorteo también dejó definidos los cruces del viernes, jornada en la que entrarán en escena el resto de aspirantes al título. El Barça se medirá al Valdepeñas, mientras que el Manzanares se enfrentará al Palma Futsal, dos eliminatorias que completan unos cuartos de final muy abiertos y que determinarán los rivales del sábado en semifinales, siempre a partido único y sin margen de error.

El cuadro abre la puerta a un duelo murciano

El formato del torneo y la distribución del cuadro dejan un escenario muy claro: si ElPozo y Jimbee superan sus respectivos cuartos de final, ambos equipos de la Región de Murcia se verían las caras en las semifinales del sábado 21 de marzo, en el primer turno de la jornada. Un posible derbi regional con un billete para la gran final en juego.

La final se disputará el domingo 22 de marzo por la tarde, poniendo el broche a un torneo que se celebrará íntegramente en Granada y del que, por el momento, aún no se conocen los horarios oficiales.

Así queda el cuadro de la Copa de España 2026

Jueves, 19 de marzo (Cuartos de final)

• ElPozo Murcia – Jaén Paraíso Interior.

• Movistar Inter – Jimbee Cartagena.

Viernes, 20 de marzo (Cuartos de final)

• Barça – Valdepeñas.

• Manzanares – Palma Futsal.

Sábado, 21 de marzo (Semifinales)

• Semifinal 1: Ganador ElPozo Murcia/Jaén Paraíso – Ganador Inter Movistar/Jimbee Cartagena.

• Semifinal 2: Ganador Barça/Valdepeñas – Ganador Manzanares/Palma Futsal.

Domingo, 22 de marzo

• Final.