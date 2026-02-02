Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Willy Chatiliez, quinto refuerzo invernal del FC Cartagena

El conjunto albinegro anuncia la cesión del extremo chileno en las últimas horas del mercado de traspasos

Willy Chatiliez, en un partido con la SD Huesca

Willy Chatiliez, en un partido con la SD Huesca / Prensa LaLiga

Alfonso Asensio

Refuerza el FC Cartagena su delantera con un movimiento de última hora. Willy Tomás Chatiliez (Chile, 2005) se suma al proyecto albinegro para ampliar posibilidades en el extremo derecho cartagenero. Tras la salida de Nacho Sánchez durante la tarde de este lunes, el club anunció la llegada del joven chileno procedente del Huesca, donde no ha tenido minutos en Segunda División. Destaca por su calidad, desborde y proyección.

