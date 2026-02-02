Willy Chatiliez, quinto refuerzo invernal del FC Cartagena

Refuerza el FC Cartagena su delantera con un movimiento de última hora. Willy Tomás Chatiliez (Chile, 2005) se suma al proyecto albinegro para ampliar posibilidades en el extremo derecho cartagenero. Tras la salida de Nacho Sánchez durante la tarde de este lunes, el club anunció la llegada del joven chileno procedente del Huesca, donde no ha tenido minutos en Segunda División. Destaca por su calidad, desborde y proyección.