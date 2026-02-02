Fútbol
Willy Chatiliez, quinto refuerzo invernal del FC Cartagena
El conjunto albinegro anuncia la cesión del extremo chileno en las últimas horas del mercado de traspasos
Refuerza el FC Cartagena su delantera con un movimiento de última hora. Willy Tomás Chatiliez (Chile, 2005) se suma al proyecto albinegro para ampliar posibilidades en el extremo derecho cartagenero. Tras la salida de Nacho Sánchez durante la tarde de este lunes, el club anunció la llegada del joven chileno procedente del Huesca, donde no ha tenido minutos en Segunda División. Destaca por su calidad, desborde y proyección.
