Vuelta a Murcia 2026: conoce las etapas, los participantes y dónde verla en televisión

Dos etapas, 357,2 kilómetros con solo tres puertos de montaña, pero situados en puntos estratégicos, además de una nómina de 19 equipos que se puede ampliar a 21, y cuatro ciudades como grandes protagonistas, Cartagena, Yecla, Murcia y Santomera. Esos son los datos básicos de la 46 Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida, que se disputará el viernes 13 y el sábado 14 de febrero por las carreteras de la Comunidad Autónoma, una carrera que pese a ser de dos etapas en esta ocasión -en los últimos años solo ha constado de una-, mantiene en ambas el espíritu de clásicas, esas pruebas de un día que congregan a decenas de aficionados en el centro de Europa, especialmente en Bélgica y Holanda. Serán dos jornadas, pero cada una presenta una dureza especial que, especialmente en los primeros compases de una temporada que acaba de empezar, suelen ofrecer muchas sorpresas.

Si algo ha caracterizado a lo largo de su historia la Vuelta a Murcia es que ha sido la rampa de lanzamiento de numerosos ciclistas. Su primer vencedor, en 1981, cuando nació como prueba amateur, fue Pedro Delgado. Después llegaron los triunfos de Miguel Induráin (1986), Peio Ruiz Cabestany (1987), Álvaro Mejía (1992), Melchol Mauri (1994 y 1996), Adriano Baffi (1995), Alberto Elli (1998) y Marco Pantani (1999), entre otra leyendas. Después llegaron los ciclistas de la tierra como Alejandro Valverde, ganador en cuatro ocasiones, Luis León Sánchez, en 2018 y 2019, y Antonio Jesús Soto, en 2021. El último triunfador, en 2025, en el formato de un día, fue un joven suizo, Fabio Christen. Pero el líder del Pinarello, su equipo, en esta ocasión será Tomas Pidcock, un británico, ganador de una etapa mítica del Tour de Francia, que concluyó en Alpe d’Huez, un todoterreno que fue campeón olímpico de mountain bike.

Primera etapa

La primera jornada unirá Cartagena, con salida en el Puerto, con Yecla, con meta en la factoría Gobik, la firma de material deportivo más internacional de la Región. “No es cómoda, es de las que cuando era ciclista no me gustaban. La primera parte, porque sale desde una zona de costa con el peligro del viento, será incómoda y nerviosa, difícil de llevar y controlar, y tendrá un final bonito para el aficionado. Los últimos kilómetros serán nerviosos para encontrar una buena colocación”, fue el análisis que realizó el exciclista Luis León Sánchez durante la presentación oficial. La ascensión al Alto Virgen del Castillo, cuya cima está a 3,5 kilómetros de meta, se presenta clave pese a que el puerto es solo de tercera categoría. Antes la carrera pasará por La Palma, La Puebla, Los Alcázares, Santiago de la Ribera, San Javier, donde habrá un sprint intermedio, El Raal, Santomera, Fortuna, El Algarrobo, Cañada del Trigo, Torre del Rico, Casas del Puerto y Yecla para después enfilar la subida al puerto y descender hasta la Avenida de Adolfo Suárez.

Primera etapa de la Vuelta Ciclista a Murcia 2026 / L.O.

Segunda etapa

El segundo día, el sábado 14, la carrera partirá desde el pabellón Príncipe de Asturias para tomar en dirección a Alhama por El Cañarico y Los Ventorrillos. Comenzará entonces la ascensión a Sierra Espuña para alcanzar la cima del Collado Bermejo, a 120 kilómetros aún de meta. Descenderá la carrera por El Berro, Pliego, Mula, donde habrá un sprint intermedio en honor a Luis León Sánchez, Fuente Librilla, Alcantarilla, alto de la Cresta del Gallo, a 22,6 kilómetros, Las Lumberas, Coabtillas y entrada a Santomera para tener la meta en la Avenida Poeta Julián Andúgar. “La segunda etapa nos encanta a los ciclistas, con la subida al Collado Bermejo, un punto que es emblemático para el cicloturista de la Región. Pasará por mi casa, por Mula, y el juez será la Cresta del Gallo, un puerto que aun no siendo muy largo, va a marcar muchas diferencias porque la bajada, con el callejeo por las pedanías de Murcia, es complejo. Seguro que ese día ganará un gran ciclista”, vaticinó Luis León.

Los participantes

Diecinueve equipos, seis de ellos de categoría ProTour, están inscritos en la carrera. Astana, Bahrain, Movistar, UAE Emirates, Sousa Quick-Step y Lotto Intermarché son los que pertenecen a la máxima división del ciclismo mundial. De UCI Continental estarán los españoles Kern Pharma, Euskaltel Euskadi, Caja Rural y Burgos, mientras que el resto son Team Flanders, Lucky Sport, Modern Adventure, Bardaini, Petrolike de México, Pinarello, Total Energies y Unibet Rose. También estará la selección española Sub-23. Entre los murcianos que estarán en la carrera se encuentran los dos del Kern Pharma, Antonio Jesús Soto y el debutante César Pérez, José Luis Faura, con el Burgos, el joven caravaqueño Álvaro García, que estará con la selección sub-23, y también está por confirmar la presencia el equipo malayo Terengganu Cycling Team, donde milita el santomerano Juan Pedro Lozano, cuarto en una etapa del AIUla Tour de Arabia Saudí la pasada semana. Entre los preinscritos están Marc Soler, Igor Arrieta, Mateo Pablo Ramírez, Tim Wellens, Pello Bilbao, Matej Mohoric, la joven promesa eslovena Jakob Omrzel, Jorge Arcas, Jefferson Cepeda, García Pierna y Juanpe López, entre otros. sin duda lo pondrán difícil.

Dónde verla en televisión

Eurosport, Teledeporte y La 7 son las televisiones que ofrecerán el desarrollo de los últimos kilómetros de la etapa, que se podrán seguir a través de la radio en Onda Regional.