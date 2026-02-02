La TotalEnergies Murcia Maratón más internacional se va a Kenia y Polonia

La TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida más internacional fue una gran fiesta atlética en la ciudad, una capital de la Región que se está convirtiendo también en una capital del running gracias a citas como la celebrada ayer por sus calles, donde once mil corredores de todas las edades, de ochenta y tres nacionalidades diferentes, lucharon contra sí mismos sobre el asfalto. Unos lo hicieron para llevarse la gloria del triunfo, o al menos subir al podio, mientras que para la mayoría llegar a meta ya era una victoria. Porque si algo caracteriza a este tipo de pruebas atléticas es que salvo aquellos que por circunstancias físicas se ven obligados a pararse, todos los que cruzan la meta ganan y se van a sus casas con esa medalla de finisher colgada del cuello henchidos de orgullo. Y cuando la meta está ubicada en un lugar emblemático, la Plaza del Cardenal Belluga, bajo el imponente imafronte de la Catedral de Murcia, las emociones se multiplican por diez.

El podio regional masculino. | JUAN CARLOS CAVAL

Un keniata de 43 años de edad, Peter Kariuki Wanjiru, y la polaca Dominika Stelmach, una especialista en carreras de montaña, fueron en esta ocasión los ganadores de una cita que congregó a 2.200 corredores de todo el mundo, desde Reino Unido, que contó con 506 en la línea de salida, hasta Brasil, Rusia, Ecuador, Filipinas y Australia, donde a la misma hora un murciano, Carlos Alcaraz, se alzaba con un Grand Slam donde se convirtió en el más joven de la historia en tener en su palmarés los cuatro ‘grandes’ del tenis mundial. Una leyenda con 22 años.

Daniel Perán e Irma Lorena Duchi, oros regionales

Wanjiru, que la semana pasada ganó la Media Maratón de Getafe, se quedó cerca del récord de la distancia -el viento, aunque más suave que en días anteriores en la ciudad, lo impidió- que estableció el año pasado en 2h.15:35 el marroquí afincado en Ceuta Bilal Marhoum. El campeón de esta edición, que se deshizo de la compañía de Redouan Nounini, quien sufrió unos calambres que provocaron que se parara, ganó con una marca de 2h.16:53. La segunda posición se la adjudicó el británico William Strangeway, con 2h.18:42, quien en el tramo final dejó atrás a Nouini, que entró en meta con 2h.22:44.

En la clasificación femenina, ninguna de las corredoras africanas que llegaron con buenas marcas estuvo entre las mejores. Los pronósticos los rompió la campeona, Dominika Stelmach, con 2h.36:37, quien demostró que es capaz de ser tan rápida en el asfalto como en la montaña, donde acumula grandes éxitos. Superó a la vencedora y defensora del título de hace un año, la australiana Melisah Gibson, que acabó con 2h.41:27. La tercera posición fue para Lindy Van Zuilekom, una clásica ya en la cita murciana, con 2h.48:00.

Una media africana

El keniata Samson Kipyego Bil, de 23 años de edad, y la marroquí Oumaima Saoud, de 29, se impusieron en la distancia de media maratón. Kipyego, que no logró batir el récord de la distancia que estableció hace un año el marroquí afincado en Algemesí Mustaphe El Aziz, cruzó la meta con un tiempo de 1h.03:97, con un segundo menos que el también keniata Kelvin Chirchir, con 1h.03:08, en un final donde no hubo sprint porque ambos atletas, que son amigos y compañeros de entrenamientos, así lo pactaron. En tercera posición acabó el marroquí Moussab Hadout, de 37 años, con 1h.03:22. El mejor murciano fue el atleta de Sangonera La Verde Iván Hernández Illán, con 1h.07:20, que acabó en un brillante sexto puesto en la general.

Por su parte, Oumaima Saoud, doble medallista de oro en los Campeonatos de Arabia y bronce en unos Juegos del Mediterráneo, batió el récord de la prueba con un registro de 1h.12:00. Saoud se escapó en los dos últimos kilómetros de Katherine Tisalema, que fue segunda con 1h.12:14. En tercera posición concluyó la marroquí Fatiha Asmid, de 33 años, con 1h.13:14. La mejor murciana fue María Martínez Alburquerque, séptima clasificada con 1h.21:11.

Veloz 10K, aunque sin récord

El finés Jarkko Jaryenpaa y la escocesa Natalie Wangler, que se quedaron muy cerca de batir los récords de la distancia, se impusieron en los 10K. Jaryenpaa, con un registro de 30:29, se impuso en una prueba con doce corredores por debajo de los 33 minutos. El marroquí afincado en Cieza Otmane Raougui, del UCAM Cartagena, fue el mejor murciano al acabar segundo con 31:59, mientras que el británico afincado en Torrevieja Stuart Spencer, con 32:06, fue tercero. También en un destacado sexto puesto acabó el lorquino Mario Molina (32:26).

Dentro de la prueba femenina, Natalie Wangler, llegada desde la ciudad escocesa de Edimburgo, cruzó la meta en primera posición con 36:21, superando a la finlandesa Emilia Siltanen, ganadora el año pasado en los 10K, que marcó un tiempo de 36:30. El podio lo completó Valentina Batani, con 37:44. Sexta fue la murciana Laura Nicolás Moreno, del Grupo Alcaraz, con 38:39.

La TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida puso en juego los títulos regionales de la distancia maratón de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Y un novato y una veterana fueron los ganadores de la medalla de oro.

En hombres, el lorquino Daniel Perán, en su primera experiencia en la distancia, fue el triunfador pese a los calambres que sufrió a partir del kilómetro 30, aunque el primer corredor de la Región que cruzó la meta fue el cartagenero Ramón Navarro (2h.28:26), especialista en carreras de montaña que ha ganado en dos ocasiones de la Ruta de las Fortalezas. Sin embargo, al no tener licencia por atletismo, no subió al podio regional. Perán, lorquino de 30 años que tenía una mejor marca acreditada de 1h.11:54 en media maratón, se convirtió en el ganador masculino (2h.35:06) en un cajón donde estuvo acompañado por el alhameño Jordi Robles Amores, de 39 años y trabajador de ElPozo que disputaba la segunda maratón de su vida -la primera la realizó en Barcelona hace un año- (2h.36:02), y el pinatarense Kiko Martínez (2h.37:33), ganador de la 101 de Ronda de 2025. Sin embargo, el registro que no cayó fue el récord autonómico, que sigue en vigor desde 1992 y en poder de Antonio Jesús Cutillas Bermúdez, actual presidente de la Federación Murciana.

En mujeres, una experta en largas distancias, la ecuatoriana afincada desde hace unos 20 años en Murcia Irma Lorena Duchi, con un tiempo de 3h.18:17, fue la triunfadora a nivel regional por delante de Maki Ferrándiz Crespo, con 3h.26:23, y de Mari Ángeles Sánchez Bernal, con 3h.38:58. n