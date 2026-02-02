Sequía de victorias en los equipos murcianos de juveniles

La jornada dieciocho en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles no ha dejado ninguna victoria de los equipos murcianos. Dos empates y dos derrotas ha sido el bagaje de los cuatro.

No es normal que el UCAM encaje cuatro goles en un partido y lo hizo ante el Roda de Castellón. Los locales llegaron a ir ganando por cuatro a cero. Marcaron en los minutos treinta y cuatro, cuarenta y uno, sesenta y sesenta y cuatro. Después, el equipo universitario maquilló el resultado con dos goles. Sergio en el sesenta y seis, y Ros en el setenta. Solo fue un espejismo que se podía empatar. No fue el mejor partido defensivo del equipo de Daniel Tomás.

Buen punto el logrado por el Murcia Promises en el campo del segundo clasificado, el Levante, que solo ha perdido un partido en la presente campaña. Los valencianos marcaron en el minuto treinta y dos, y casi en el descuento, Párraga logró el empate. Muy bien el equipo de Mateo Villar.

El Real Murcia se coloca a un punto del descenso tras no pasar del empate ante el Hércules. Los de Sergio Campos perdieron dos puntos puesto que se pusieron dos a cero. Marcó Fernández a los cuarenta y siete minutos; Pablo lo hizo a los cincuenta y uno. En los minutos setenta y dos y noventa, marcaron los alicantinos. Empate con sabor a derrota. El Real Murcia no levanta cabeza.

Noticias relacionadas

El Pinatar no jugó mal, pero perdió en su campo ante el Patacona. El gol de la victoria lo marcaron los visitantes en el minuto sesenta. El conjunto pinatarense está a diez puntos de la salvación.