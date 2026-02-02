El San Javier estrena liderato en la Preferente Autonómica

La vigésima jornada de liga en el grupo único de la Preferente Autonómica ha deparado algunos resultados llamativos con los consiguientes movimientos en la clasificación.

El más sorprendente fue que el Calasparra perdió en su campo ante el Archena. Un gol de Quintana en el minuto veinticuatro dio los tres puntos a los archeneros en la Caverina. No solo perdió el partido el equipo de Rafa Muñoz, sino que también el liderato.

El San Javier ganó al Raal. Un solitario tanto de Linares en el minuto treinta y cinco dio tres puntazos a su equipo, que se coloca en lo más alto estrenando el liderato. Es el sexto equipo que ha estado liderando la clasificación en la presente campaña.

Los Garres empiezan a recuperar su mejor versión. Goleó al Algar con tantos de Belluga, que hizo dos, además de Mario y Fusas. Los de La Tejera están a tres puntos del ascenso directo.

El Lumbreras se desinfla. Jugaba ante el Ciudad de Murcia, que es vicecolista, y sucumbió contra pronóstico. No jugó su mejor partido el equipo de Jose Carlos Olivares. Juanma de penalti en el minuto cuarenta y cinco, y Neves cuando faltaban cinco minutos, dieron la victoria a los de casa.

El Ciudad de Murcia celebra la victoria con su afición / Prensa Ciudad de Murcia

Tampoco se aprovecha de la situación el Alcantarilla. Empezó ganando merced a un gol de Antolinos, pero en la segunda parte, Iván y Béjar voltearon el partido para dar la victoria al Abarán.

El Algezares ganó en el Nicolás de las Peñas al Bullense. Tovar y Tomás de penalti hicieron los goles.

El Lorca Deportiva acabó con nueve hombres y perdió ante el Bullas, que se mete entre los mejores. Eloy y Álvaro marcaron para los visitantes.

El Alhama derrotó al Beniel. Lora de penalti y Cristian fueron los autores de los goles alhameños.

El Deportivo Murcia se llevó la victoria del campo Juan de la Cierva de Lorquí. Saba, Suárez en propia meta y Reyes, casi al final, marcaron para los de Quique Mateo, mientras que Herrero y Matías lo hicieron para los de casa.