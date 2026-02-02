El Real Murcia confirma el fichaje del delantero Juanto Ortuño

Se espera un jornada movidita en las oficinas de Nueva Condomina. Este lunes finaliza el mercado de fichajes, y el Real Murcia anda con tareas pendientes. Desde hace unos días se hablaba de la llegada al equipo grana del delantero Juanto Ortuño. Aunque el acuerdo entre las partes estaba asegurado, faltaba que el yeclano consiguiera rescindir con el Ceuta. Y ese trámite ha llegado este lunes, por lo que solo unos minutos después de que Ortuño dejara de ser futbolista del Ceuta, el Real Murcia hacía oficial su contratación.

Con Juanto Ortuño, el Real Murcia busca dar mayor caché a una delantera que se había quedado corta, y es que Colunga solo contaba con Flakus como 9 puro desde la salida de Cadorini antes del parón invernal.

El atacante yeclano ocupará la ficha dejada por Alex Schalk, cuya rescisión también ha sido comunicada este mismo lunes.

Ortuño, según el comunicado del Real Murcia "llega en propiedad y procedente del AD Ceuta FC, donde ha jugado 8 partidos en Segunda División esta temporada. Anteriormente, militó en equipos como el Eldense tres temporadas, consiguiendo un ascenso a Segunda División y jugando en la categoría de plata. Con los de Elda marcó 30 goles en 3 campañas".

"El atacante yeclano cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol, habiendo pasado por equipos históricos como el Castellón, Córdoba, Sabadell o Ponferradina. También en equipos de la Región como el UCAM Murcia o filiales como el del Villarreal", añade la nota.

Jon García, el siguiente

Después de la confirmación del fichaje de Juanto Ortuño, el Real Murcia trabaja para anunciar la contratación del central Jon García. Tal y como adelantó este domingo esta redacción, los responsables granas tienen un acuerdo con el central vasco, quien llegaría procedente del Albacete. Pero antes de anunciar el fichaje, la Comisión Deportiva encabezada por Pedro Asensio y Felipe Moreno está obligada a hacer hueco, y es que no hay fichas senior disponibles.

Jon García con Toché en su presentación cuando llegó al Albacete en verano de 2024 / L.O.

Para que aterrice en Nueva Condomina Jon García, el Real Murcia tiene que sacar a un futbolista, y todo parece indicar que el condenado a abandonar el club en el último día de mercado es Antxón Jaso. Poco le ha importado a los responsables granas que el futbolista navarro esté lesionado, porque se espera que en las próximas horas sea despedido.

Noticias relacionadas

¿A la espera de los brasileños?

Habrá que ver si este mismo lunes se confirman los fichajes de los brasileños Caio Matheus y João Costa. El primero juega de extremo y el segundo es pivote. Ambos ocuparían ficha sub-23, aunque lo normal es que sean inscritos con el filial, como en su momento ya ocurrió con Cadorini y Palmberg.