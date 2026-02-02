Real Murcia: Colunga se queda sin parches para tanto roto

Adrián Colunga empieza a caminar hacia el cadalso. No lo digo yo. Lo dice la historia del Real Murcia. Una historia en la que ningún entrenador sobrevive a una racha sin victorias, por muy mediana que sea esa racha o por escasa que sea la responsabilidad del entrenador de turno. Y, como en el Real Murcia no hay paz para los técnicos, se llamen como se llamen, Colunga, que ayer sumaba su cuarta jornada sin ganar después de empatar (0-0) ante el Teruel en un partido soporífero, ya debe empezar a sentir el runrún a sus espaldas en los despachos de Nueva Condomina. Despachos en los que se suelen aplicar más en los murmullos y en las críticas por la espalda, que en hacer bien el trabajo y tomar buenas decisiones.

No tardará Colunga en ser el pim pam pum de todos, incluido del dueño, cuando lo que realmente se merece Colunga es una estatua, pero si le ponemos a Colunga una estatua por dar oxígeno a un muerto, habría que buscar entonces a los responsables de vendernos a un muerto como un candidatable al ascenso. Sin embargo, alrededor de un club como el Real Murcia es más fácil enviar a un entrenador al cadalso, aunque éste no tenga ninguna culpa, que poner en el foco al dueño y más si ese dueño se llama Felipe Moreno.

Abierto el debate, se preguntará casi seguro la guardia pretoriana del presidente grana que qué responsabilidad tiene el cordobés en el empate de ayer frente al Teruel. ¿Acaso el máximo mandatario murcianista hace las alineaciones? ¿Acaso es él el que falla las ocasiones? ¿Acaso le envía mensajes a Colunga con los cambios que el técnico tiene que hacer? La historia aquí es que responder a esas preguntas es demasiado fácil, el problema es que lo difícil es ir más allá de un marcador negativo, de cuatro partidos sin ganar o de tres jornadas sin marcar un gol.

Donde no hay...

A lo mejor habría que preguntarse por qué el Real Murcia no tiene un delantero que pueda sustituir a Flakus en un momento de bajón del esloveno; a lo mejor hay que insistir en saber por qué Colunga tiene que repetir y repetir un centro del campo mediocre, si en verano nos vendieron una plantilla que iba a luchar por ser campeona; a lo mejor tendríamos que cuestionarnos por qué el Real Murcia lleva tres jornadas sin marcar un gol si la planificación veraniega se dedicó exclusivamente a mejorar ofensivamente, y sin ahorrar ningún coste; a lo mejor habría que investigar por qué después de tropecientos fichajes de extremos, ninguno es capaz de poner un centro en condiciones.

Gazzaniga en una acción del partido / CIERZO VISUAL

Por no hablar del melón de la defensa. Una defensa que en lo que va de temporada solo ha preocupado a Colunga, capaz de dar galones a Héctor Pérez o a Jorge Sánchez, porque nadie con responsabilidad en Nueva Condomina encendió la luz de alarma en verano. Porque en verano cualquier persona con un poco de experiencia en el mundo del fútbol sabía que un equipo candidatable al ascenso no podía despreciar de esa manera la que posiblemente es la línea más importante en una categoría como Primera RFEF, o si no que se lo pregunten al Sabadell o al Tenerife.

Una plantilla del montón

Llegados hasta aquí, si siguen pensando que Felipe Moreno no mete los goles, habrá que seguir insistiendo en que Colunga tampoco tiene entre sus tareas meter goles. Pero si el Real Murcia tiene una plantilla del montón, a lo mejor eso sí es responsabilidad de Felipe Moreno, y no de un Adrián Colunga que demasiado ha hecho sacando al equipo grana del marronazo que tenía cuando en la jornada 9 solo había sumado 7 puntos.

Colunga, sin alternativas

Puso Colunga mucho orden y acertó integrando en el puzzle a jugadores como Héctor Pérez y Jorge Mier, pero una cosa es parchear dos rotos, y otra cosa es que la plantilla del Real Murcia sea un roto. Y los parches de Colunga han durado lo que han durado. Porque no hay entrenador que sea capaz de dotar de magia a un centro del campo donde no hay magia; porque no hay entrenador capaz de poner velocidad a una plantilla de una lentitud extrema; y porque no hay entrenador capaz de sobreponerse a un vestuario que pasa más tiempo en la enfermería que en el campo de entrenamiento.

Adrián Colunga / CIERZO VISUAL

A lo mejor lo que Colunga hubiera agradecido es que su milagro fuera acompañado de un mejor trabajo en el mercado de invierno. A lo mejor si el Real Murcia hubiera empezado enero con un nuevo centrocampista en su plantilla o con otro delantero como venía reclamando a gritos el técnico cuando dejó varios partidos a Flakus en el banquillo, otro gallo cantaría. A lo mejor el Real Murcia no caminaría a una nueva crisis, o a una crisis antigua, porque la mala racha de ahora solo es una herencia directa de lo ocurrido a principios de temporada.

Pero si la salida de Goiria iba a abrir una nueva etapa, si alguien pensaba que la Comisión Deportiva iba a ser el comienzo de una etapa de acierto en el Real Murcia, cuando el mercado está a unas horas de acabar no parece que haya cambiado nada.

Con Palmberg, sin Narro

Porque el tostonazo que ayer se marcó el Real Murcia en Teruel fue histórico. Porque a Teruel fue el Real Murcia con Isi Gómez y Sekou, los mismos que llevan jugando por decreto desde hace un par de meses y que en cualquier otro equipo con una dirección deportiva con un poco de criterio ya estarían fuera. O posiblemente nunca hubieran llegado. Porque en Teruel, con Flakus en el banquillo, el delantero fue Ekain, un Ekain que jugó los 90 minutos más como castigo a su temporada para olvidar que como premio. Porque en Teruel jugó Joel Jorquera, o eso ponía en la alineación, porque por la televisión nadie lo vio. Porque en Teruel no estuvo Víctor Narro por una gastroenteritis, y ahora resulta que sin Narro, que lleva dos días en Murcia, el Murcia no puede tener opciones de ganar. Porque en Teruel fue titular Palmberg, pero resulta que Palmberg solo marca diferencias en la cabeza de Felipe Moreno. Y porque en Teruel saltaron al campo en la segunda parte Moyita y Álvaro Bustos, pero, como a Jorquera, no se dejaron ver.

Y teniendo en cuenta la papeleta, demasiado que el Real Murcia empató, y es que, quitando una ocasión de Ekain que sacó Rubén Gálvez, nada más se vio en ataque. Y si el Real Murcia no es capaz ni de hacer daño a un equipo que va cuesta abajo -solo había logrado una victoria en las últimas cinco jornadas-, mal vamos. No solo es que se empatara en La Pinilla, es que ya son cuatro jornadas para olvidar, es que ya son tres jornadas sin marcar un gol.

Noticias relacionadas

Pendientes del mercado

Lo peor es que ni las últimas horas del mercado de invierno dan esperanza. Porque aunque Felipe Moreno no mete goles, Felipe Moreno sí ficha. La historia es a quién ficha. Hoy se podrá comprobar. ¿Llegará el pivote deseado por Colunga? ¿Llegará un delantero que guste a Colunga? ¿O nos colarán a unos cuantos brasileños a la vez que condenan al cadalso a Colunga sin escuchar ni unas de sus peticiones?