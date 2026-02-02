El FC Cartagena desbloquea el veto de la RFEF y ya puede inscribir

Último día de mercado frenético para el FC Cartagena, que llegó a este lunes 2 de febrero con muchos deberes por hacer. Ya ha logrado su primer propósito, sin el que no podía avanzar: desbloquear sus derechos federativos para poder inscribir entrenador y jugadores. Lo ha logrado saldando su deuda con el exalbinegro José Ríos Reina. La AFE ya está al tanto y también la Real Federación Española. El club cartagenero podrá inscribir a sus fichajes en las últimas horas del mercado de invierno.

El FC Cartagena vuelve a tener sus derechos federativos restablecidos después del bloqueo sufrido días atrás. La denuncia ante la RFEF del futbolista José Ríos Reina, que militó en las filas del cuadro cartagenero en la primera mitad de la temporada pasada, activó los protocolos. El Cartagena había incumplido el acuerdo de pago de su salario, a deber desde su despido disciplinario por la antigua directiva tras acuerdo judicial, y hacía frente a las consecuencias impuestas por la Federación.

Finalmente, el cobro de varios de los plazos fijados y el acuerdo de pago ante notario de los siguientes pagos ha permitido al Cartagena levantar el veto de la RFEF. La AFE ha sido la intermediadora entre el club, el futbolista y la Real Federación Española. El FC Cartagena tiene vía directa de comunicación con la AFE mediante Nuria Aganzo -esposa de Alejandro Arribas, miembro del consejo de administración del Cartagena y hermana del presidente de la asociación de futbolistas, David Aganzo.