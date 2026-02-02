Carlos Alcaraz, ¿número 1 para rato?

No estaba en discusión en el Open de Australia el número 1 de Carlos Alcaraz en el ranking mundial. Todo lo contrario, incluso podía ampliar su renta sobre Jannik Sinner, como así ha hecho el murciano. Antes del torneo la distancia entre ambos era de 550 puntos. Como el de San Cándido defendía 2.000 puntos y el murciano solo 400 porque cayó en cuartos de final, tenía garantizado salir de Melbourne como líder de la clasificación. Pero después de lograr el triunfo y de caer derrotado en semifinales el italiano ante Novak Djokovic, la ventaja se ha disparado hasta los 3.350 puntos, la mayor que ha tenido en las 57 semanas que acumula ya en la cima mundial.

Alcaraz, en principio, tiene número 1 para rato, aunque ahora entra la temporada en una fase donde Sinner puede recuperar bastante terreno puesto que en 2025 estuvo en febrero, marzo y abril sin competir por una sanción por dopaje. Reapareció en el Masters 1000 de Roma, donde sumó 650 puntos tras perder la final contra el murciano.

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / Asanka Brendon Ratnayake / AP

Durante ese período de inactividad de su rival, el de El Palmar sumó 500 puntos al ganar el ATP 500 de Rotterdam, el próximo torneo que tiene en su calendario. Después se hizo con 100 en el ATP 500 de Doha, donde cayó en cuartos de final. A continuación acumuló otros 400 en el Masters 1000 de Indian Wells, pero en Miami solo añadió 10 porque cayó en su estreno ante David Goffin. En Montecarlo logró mil más al ganar el torneo, y en Barcelona, al perder la final, solo sumó 330. En definitiva, durante estos tres meses ganó 1.340 puntos, que son los que tendrá que defender ahora, pero la buena noticia es que en ese período solo ganó dos torneos y, por lo tanto, tiene aún margen de mejora.

Los puntos que defiende Carlos Alcaraz en los próximos tres meses ATP 500 de Rotterdam (campeón), 500 puntos ATP 500 de Doha (cuartos de final), 100 puntos Masters 1000 de Indian Wells (semifinales), 400 puntos Masters 1000 de Miami (segunda ronda), 10 puntos Masters 1000 de Montecarlo (campeón), 1.000 puntos ATP 500 de Barcelona (finalista), 330 puntos Total: 1.340 puntos

En la actualidad, Alcaraz cuenta con 13.650 puntos por 10.300 de Sinner. Si restamos esos 1.340 que defiende en los próximos meses, se queda con 12.310, por lo que el italiano debe sumar 2.010 puntos para al menos igualar al murciano siempre y cuando repita los mismos resultados. Pero debido al estado de forma que ha demostrado en Australia el número 1 del ranking, aún deberán ser más para poder, al menos, poner en tela de juicio ese liderato.

Así está el ranking ATP 1. Carlos Alcaraz, 13.650 puntos 2. Jannik Sinner, 10.300 puntos 3. Novak Djokovic, 5.280 puntos 4. Alexader Zverev, 4.605 puntos 5. Lorenzo Musetti, 4.405 puntos 6. Álex de Miñaur, 4.080 puntos 7. Taylor Fritz, 3.940 puntos 8. Félix Auger-Aliassime, 3.725 puntos 9. Ben Shelton, 3.600 puntos 10. Alexander Bublik, 3.235 puntos

El tercero con más puntuación de la historia

Los 13.650 puntos con los que Alcaraz aparece esta semana le han metido en un top 3 histórico donde su nombre figura al lado de dos grandes leyendas. El récord los ostenta desde junio de 2016 Novak Djokovic, quien llegó a alcanzar 16.950 puntos. La segunda posición es para Rafa Nadal, que en abril de 2009 se fue hasta los 15.390. Ahora, Carlos Alcaraz, el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam, tiene otro motivo para estar orgulloso.