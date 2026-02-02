El Águilas ficha a Adri Pérez y se desprende de Mateo Enríquez

En la última jornada para cerrar las plantillas, el Águilas Fútbol Club cerró su sexto fichaje invernal. El último en llegar ha sido el centrocampista Adri Pérez, que procede del Torrent, quien se une en este mes de enero a las incorporaciones de Héctor Martínez, Javi Castedo, Yasser, Boris Kouassi y Alonso Nyada. Último movimientos que se cierran con la salida de Mateo Enríquez, quien abandona el equipo costero.

Adri Pérez nació en Valencia, tiene 27 años y mide 1,84. Ha jugado en el Torrent 76 partidos oficiales en las últimas dos temporadas y media, y la pasada campaña disputó el play off de ascenso a Primera Federación. Sus estadísticas en ese tiempo son de cinco goles y tres asistencias.

Noticias relacionadas

Con anterioridad, defendió los colores del Yugo Socuéllamos y también a una larga nómina de equipos del fútbol valenciano como el Eldense, el Ilicitano (filial del Elche), el Olímpic Xativa y el Buñol, así como diferentes conjuntos dependientes del Levante Unión Deportiva, entre ellos su segundo equipo. Como curiosidad a este respecto, cabe apuntar que el ya exfutbolista del Torrent ha visitado El Rubial en dos ocasiones: en el 2-2 ante el citado Socuéllamos de la fatídica 2021-2022, y en una pretemporada con el Club Deportivo Eldense.