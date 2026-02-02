Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Comienza la primera semana de febrero. Y viene cargada de mucho deporte. Los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, los duelos del Real Murcia y el FC Cartagena en Primera RFEF este domingo en sus estadios, al margen de dos derbis en Segunda RFEF, son los acontecimientos más relevantes a nivel futbolístico. En baloncesto, el UCAM Murcia juega este martes el penúltimo partido del Top 16 de la FIBA Europe Cup ante su afición, y el sábado visita al Río Bregoán en Liga ACB, y todo eso después de derrotar el Barcelona en un partido de locura en el Palacio de los Deportes. Además, el Hozono Global Jairis, cuarto en la Liga Femenina Endesa, visita el sábado al IDK Euskotren, y el Caesa Cartagena jugará el sábado en su pista frente al Gipuzkoa. Y en fútbol sala, la selección española, con cuatro murcianos, se juega el Campeonato de Europa.

Lunes, 02 de febrero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 22

Mallorca-Sevilla (Teledeporte) 21:00

Martes, 03 de febrero

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

UCAM Murcia-Spot (Popular) 20:30

Todas las imágenes de la épica victoria del UCAM Murcia frente al Barcelona / Israel Sánchez

FÚTBOL: Copa del Rey, cuartos

Albacete-Barcelona (La 1) 21:00

Miércoles, 04 de febrero

FÚTBOL: Copa del Rey, cuartos

Valencia-Athletic (Movistar) 21:00

Alavés-Real Sociedad (Movistar) 21:00

CICLISMO: Vuelta a Valencia

Primera etapa (Eurosport2/DAZN) 16:05

FÚTBOL SALA: Europeo

España-Croacia (Teledeporte) 17:00

Ricardo Mayor, Antonio Navarro, Chemi y Mellado, de izquierda a derecha. | RFEF / RFEF

Jueves, 05 de febrero

FÚTBOL: Copa del Rey, cuartos

Betis-Atlético (Movistar) 21:00

CICLISMO: Vuelta a Valencia

Segunda etapa (Eurosport2/DAZN) 15:30

Viernes, 06 de febrero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 23

Celta-Osasuna (DAZN) 21:00

CICLISMO: Vuelta a Valencia

Tercera etapa (Eurosport2/DAZN) 15:30

Sábado, 07 de febrero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 23

Rayo Vallecano-Oviedo (DAZN) 14:00

Barcelona-Mallorca (Movistar) 16:15

Sevilla-Girona (DAZN) 18:30

Real Sociedad-Elche (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa

Río Breogán-UCAM Murcia (DAZN) 20:00

Liga Femenina Endesa

IDK Euskotren-Hozono Jairis (FEB.es) 18:00

Primera FEB

Caesa Cartagena-Gipuzkoa (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Sol Gironés 19:30

FUTBOL SALA: Primera Femenina

STV Roldán-Ceuta (FEF.es) 18:00

Móstoles-LBTL Alcantarilla (FEF.es) 18:30

Segunda División masculina

UA Ceutí-Zambú Pinatar 19:00

CICLISMO: Vuelta a Valencia

Cuarta etapa (Eurosport2/DAZN) 16:05

Domingo, 08 de febrero

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Marbella (Teledeporte) 16:00

FC Cartagena-Sevilla (LaLiga+) 18:15

La Liga EA Sports, jornada 23

Alavés-Getafe (Movistar) 14:00

Athletic-Levante (Movistar) 16:15

Atlético-Betis (Movistar) 18:30

Valencia-Real Madrid (DAZN) 21:00

Segunda RFEF

Lorca Deportiva-UCAM Murcia 17:00

Yeclano-Minera 17:00

Águilas-Recreativo de Huelva 17:30

Liga F

Tenerife-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00

CICLISMO: Vuelta a Valencia

Quinta etapa (Eurosport2/DAZN) 16:05