Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza la primera semana de febrero. Y viene cargada de mucho deporte. Los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, los duelos del Real Murcia y el FC Cartagena en Primera RFEF este domingo en sus estadios, al margen de dos derbis en Segunda RFEF, son los acontecimientos más relevantes a nivel futbolístico. En baloncesto, el UCAM Murcia juega este martes el penúltimo partido del Top 16 de la FIBA Europe Cup ante su afición, y el sábado visita al Río Bregoán en Liga ACB, y todo eso después de derrotar el Barcelona en un partido de locura en el Palacio de los Deportes. Además, el Hozono Global Jairis, cuarto en la Liga Femenina Endesa, visita el sábado al IDK Euskotren, y el Caesa Cartagena jugará el sábado en su pista frente al Gipuzkoa. Y en fútbol sala, la selección española, con cuatro murcianos, se juega el Campeonato de Europa.
Lunes, 02 de febrero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 22
Mallorca-Sevilla (Teledeporte) 21:00
Martes, 03 de febrero
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
UCAM Murcia-Spot (Popular) 20:30
FÚTBOL: Copa del Rey, cuartos
Albacete-Barcelona (La 1) 21:00
Miércoles, 04 de febrero
FÚTBOL: Copa del Rey, cuartos
Valencia-Athletic (Movistar) 21:00
Alavés-Real Sociedad (Movistar) 21:00
CICLISMO: Vuelta a Valencia
Primera etapa (Eurosport2/DAZN) 16:05
FÚTBOL SALA: Europeo
España-Croacia (Teledeporte) 17:00
Jueves, 05 de febrero
FÚTBOL: Copa del Rey, cuartos
Betis-Atlético (Movistar) 21:00
CICLISMO: Vuelta a Valencia
Segunda etapa (Eurosport2/DAZN) 15:30
Viernes, 06 de febrero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 23
Celta-Osasuna (DAZN) 21:00
CICLISMO: Vuelta a Valencia
Tercera etapa (Eurosport2/DAZN) 15:30
Sábado, 07 de febrero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 23
Rayo Vallecano-Oviedo (DAZN) 14:00
Barcelona-Mallorca (Movistar) 16:15
Sevilla-Girona (DAZN) 18:30
Real Sociedad-Elche (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa
Río Breogán-UCAM Murcia (DAZN) 20:00
Liga Femenina Endesa
IDK Euskotren-Hozono Jairis (FEB.es) 18:00
Primera FEB
Caesa Cartagena-Gipuzkoa (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Sol Gironés 19:30
FUTBOL SALA: Primera Femenina
STV Roldán-Ceuta (FEF.es) 18:00
Móstoles-LBTL Alcantarilla (FEF.es) 18:30
Segunda División masculina
UA Ceutí-Zambú Pinatar 19:00
CICLISMO: Vuelta a Valencia
Cuarta etapa (Eurosport2/DAZN) 16:05
Domingo, 08 de febrero
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Marbella (Teledeporte) 16:00
FC Cartagena-Sevilla (LaLiga+) 18:15
La Liga EA Sports, jornada 23
Alavés-Getafe (Movistar) 14:00
Athletic-Levante (Movistar) 16:15
Atlético-Betis (Movistar) 18:30
Valencia-Real Madrid (DAZN) 21:00
Segunda RFEF
Lorca Deportiva-UCAM Murcia 17:00
Águilas-Recreativo de Huelva 17:30
Liga F
Tenerife-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00
CICLISMO: Vuelta a Valencia
Quinta etapa (Eurosport2/DAZN) 16:05
