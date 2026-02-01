Victoria amarga del Hozono Global Jairis en el Fausto Vicent

El Fausto Vicent vivió una matinal de meteorología extrema. El Hozono Global Jairis desató una tormenta perfecta que arrasó sin contemplaciones al SPAR Gran Canaria, firmando la mayor anotación de su historia en Liga Femenina. Solo la lesión de Lou López, inesperada y dolorosa, logró apagar parcialmente una velada que quedará grabada en la memoria del baloncesto de Alcantarilla.

Nunca el Jairis había alcanzado la centena de puntos en la máxima categoría. La temporada pasada, y curiosamente también ante Gran Canaria, se había quedado en 99. Esta vez, la borrasca no se detuvo. Aunque el triunfo acabó teñido de preocupación por la caída de Lou López —pendiente de diagnóstico y con un horizonte que desde el club se mira con pesimismo—, el equipo de Bernat Canut escribió una página histórica.

Como en las últimas semanas han cruzado la península Joseph o Kirsty, en Alcantarilla se gestó su propia depresión atmosférica. Las decanas decidieron ponerle nombre: borrasca Jairis. Tras la primera canasta de Merceron, aviso aislado en un cielo aún despejado, el conjunto canario quedó atrapado en un vendaval imparable. El Jairis salió decidido a liquidar el partido por la vía rápida, con vientos huracanados en ataque: 12/23 en tiros de campo y una lluvia persistente de 5/9 desde el triple.

Las rotaciones de la banqueta insular no surtían efecto. Mataix, Ekh o Alarcón entraban desde el banquillo para reactivar la tormenta una y otra vez sobre el aro visitante. Los 30 puntos al final del primer cuarto (30-13) fueron el primer parte meteorológico serio: alerta roja en el Fausto Vicent.

Aficionados en la grada del Fausto Vicent. / Juan Carlos Caval

Dicen los manuales que tras una borrasca llegan frentes residuales, alguna nube suelta. No fue el caso. El Jairis no aflojó ni intensidad ni ritmo anotador. Berstch y Ekh continuaron en modo vendaval: la sueca, afilada desde el perímetro (3/5 en triples); la californiana, casi infalible en todo lo que lanzó. Y como la lluvia en esta tierra siempre se celebra, el pabellón se llenó de cariño y aplausos.

Ni siquiera la defensa zonal planteada por Gran Canaria logró contener el huracán aurinegro. Solo Richardson y Merceron lograron, a ratos, tapiar las ventanas para que la fuerza de los aires de Alcantarilla no resultara aún más humillante para las colistas. Con 56-35 al descanso, la brecha era tan profunda que ni con Photoshop parecía posible cerrarla.

Tras el paso por vestuarios, el partido entró en fase DANA. El Jairis manejaba el choque como con un mando de videoconsola y el parcial del tercer cuarto (33-8) disparó todas las previsiones. El centenar ya no era una posibilidad lejana, sino una cuestión de tiempo. En plena fiesta climática, Bernat Canut dio minutos a Teresa López, que respondió con personalidad, sumando 4 puntos y demostrando que también hay futuro, en un partido en el que Ayuso no estrenó su casillero.

Las jugadoras del Hozono Global Jairis celebrando el triunfo. / Hozono Global Jairis

Y llegó el punto 100. Por primera vez en Liga Femenina, el Jairis cruzaba esa frontera simbólica. Alba Prieto fue la autora, tras un robo y un contragolpe limpio que hizo estallar al Fausto Vicent. La única referencia previa quedaba en Europa, en la Eurocup ante Panathinaikos, en octubre de 2024.

Lesión de Lou López

Pero toda borrasca tiene efectos imprevisibles. En una acción desafortunada, casi de baile de salón, Lou López cayó mal y quedó tendida sobre la pista. La franco-mexicana tuvo que abandonar la cancha ayudada por los servicios médicos, entre gestos evidentes de dolor. Fue la nube negra de una mañana festiva, el único borrón de una exhibición total.

Noticias relacionadas

El partido se cerró con un contundente 120-62, récord absoluto para el Hozono Global Jairis en la élite. Un triunfo histórico, una tormenta perfecta… y una preocupación que ahora obliga a mirar al cielo con otro tipo de cautelas, aunque para la historia quede este nuevo capítulo.