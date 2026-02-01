La Universidad de Alicante Triatlón fue la gran ganadora del XXXII Duatlón Carnaval de Águilas

Algo más de 500 duatletas participaron en la Duatlón Carnaval de Águilas, que se celebró este domingo, con la zona de transición en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, realizando el segmento de carrera a pie por los paseos de la Bahía de Levante y el segmento de ciclismo por el vial de circunvalación.

Una prueba, la primera clasificatoria de las dos que se celebran para el Campeonato de España, en la que la categoría elite, que comenzaba a las ocho y media de la mañana, era mandada por los componentes de la Universidad de Alicante. El primero en cruzar la meta fue Izan Edo y el segundo su compañero Eloy Canales, Universidad de Alicante Triatlón; el tercero fue Saúl Escarabajal, del Diablillos de Rivas. En la prueba femenina, Marta Pintanel, también de la Universidad de Alicante Triatlón, quien marcó diferencias desde el pistoletazo de salida; segunda fue Sonia Bejarano, del Cidade de Lugo Fluvial, y tercera, Miriam Andreu, del Triatlón Albacete Res.

Todas las imágenes de la XXXII Duatlon Carnaval de Águilas / L.O.

La prueba continuó con las competiciones para los grupos de edad y categorías inferiores, en una mañana de fiesta deportiva y también de carnaval, puesto que, como es costumbre en las 32 ediciones anteriores, los personajes del Carnaval de Águilas, tanto las Mussonas, Doñas Cuaresmas, los Don Carnales y las Musas, tanto adultas como infantiles, realizaron una simbólica salida con la élite masculina.