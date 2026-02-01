El UCAM Murcia quiere seguir bailando entre gigantes

El UCAM Murcia CB arranca esta tarde (19.00 horas, DAZN) la segunda vuelta de la Liga Endesa y lo hace con las mismas intenciones de la primera. Después de alcanzar el ecuador del calendario con su mejor balance histórico, romper varios récords y conseguir el billete para su tercera Copa del Rey de las últimas cinco ediciones, el conjunto universitario quiere más. Quiere mantenerse en los puestos de privilegio de la ACB, quiere dar caza a su próximo objetivo, y para ello su ambición continúa intacta.

Porque a la plantilla de Sito Alonso le encanta moverse en los grandes escenarios. Sabe desenvolverse de sobra en cualquier contexto, como así ha demostrado en lo que va de curso, pero parece que todo es posible cuando los focos más brillan. Y eso es lo que intentará hacer de nuevo esta tarde con la visita de un Barça, al que ya superó en el Palau Blaugrana este año, y que llega al Palacio impulsado por el regreso de Xavi Pascual a su banquillo.

David DeJulius, del UCAM Murcia, en el partido ante el Casademont Zaragoza en el Palacio. / Juan Carlos Caval

El UCAM Murcia viene de poner contra las cuerdas al Unicaja Málaga en el Martín Carpena. Un partido que tuvo en su mano en los minutos finales, tras dominar el marcador durante muchos minutos, y que se acabó decidiendo en la prórroga. Y esta tarde su intención es la de volver a poner en apuros a otro gigante de la competición, a un Barça que viene con algunas alertas encendidas tras su derrota la pasada jornada ante La Laguna Tenerife en la ACB y también frente al Olympiacos en la Euroliga.

Hasta ahora, la vuelta de Xavi Pascual le había permitido enlazar su rumbo, con diez triunfos consecutivos hasta alcanzar un tercer puesto que hoy mismo le podría arrebatar el club universitario si vence en el Palacio. Para el choque los azulgranas recuperan al alero Will Clyburn, recuperado de su lesión en el bíceps femoral que le ha hecho estar de baja durante seis semanas, mientras que en el UCAM la única ausencia será la ya conocida de Moussa Diagne, por su fractura en el pulgar de la mano izquierda.

Noticias relacionadas

Emanuel Cate, del UCAM, en el último partido disputado en el Palacio. / Juan Carlos Caval

El encuentro de esta tarde será el primero de los cinco que debe afrontar el UCAM Murcia en los próximos 14 días, antes de la gran cita en el Roig Arena, donde se podría ver las caras de nuevo con el Barça en los cuartos de final de Valencia. Todo dependerá de si el Baskonia acaba superando al Gran Canaria en su partido aplazado del próximo 8 de febrero.