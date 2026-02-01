Locura en el Palacio: El UCAM Murcia gana al Barça con una épica remontada

Inexplicable. Lo que está haciendo el UCAM Murcia CB esta temporada se queda sin palabras jornada a jornada. Porque si el conjunto universitario se ha marcado como objetivo que esta temporada se quede marcada a fuego en las retinas de todo el mundo está consiguiendo su propósito.

Y es que, después de firmar la mejor primera vuelta de su historia en la Liga Endesa y romper varios récords en la ACB, el equipo de Sito Alonso ha logrado un triunfo épico frente al Barça, el segundo del curso tras ganar también en el Palau Blaugrana el pasado noviembre, a las puertas de su cuarta participación en una Copa del Rey (84-83). Una victoria de esfuerzo y carácter, pero sobre todo de fe. Aquella que no abandonó en todo el partido, incluso en una primera mitad en la que los azulgranas llegaron a liderar el marcador por 16 puntos de diferencia y tenían maniatado por todas partes al UCAM Murcia.

Un UCAM Murcia que tan solo fue por delante en el marcador 14 segundos en todo el partido. El tiempo que transcurrió desde que Toni Nakic convirtió un triple desde la esquina para hacer el 84-83 y en el que hizo vibrar al Palacio como hacía tiempo que no lo hacía. Segundos en los que Vesely falló dos tiros libres que pudieron cambiar el desenlace, y segundos que se hicieron eternos cuando Laprovittola y el propio Vesely armaron sus tiros a la desesperada.

Y es que al equipo murciano le encanta seguir bailando entre gigantes. Solo así se entiende que abra el mes de febrero en la tercera posición de la ACB con su duodécima victoria. Sabe desenvolverse de sobra en cualquier contexto, como así ha demostrado en lo que va de curso, pero parece que todo es posible cuando los focos más brillan.

Y ahí aparecieron Cacok, para pelearse en la zona contra todos y acabar el partido con 23 puntos y 5 rebotes antes de ser eliminado por faltas ante varios rivales que le superaban en centímetros, pero no en esfuerzo, confianza y trabajo, y también un DeJulius que desde el triple dinamitó el partido en varias ocasiones gracias a su acierto. De hecho, fue el culpable de que hasta los más escépticos se quedasen en sus butacas con 19 puntos y un 5/10 desde el perímetro.

A ellos se unieron más tarde Ennis y Nakic, vitales en la segunda parte gracias a su capacidad defensiva, pero que tuvieron la calma necesaria para esperar su momento en ataque. Y es que cuando el canadiense parecía que iba a comerse la canasta en la jugada decisiva, cedió un balón a la esquina al croata para convertir el triple que resultó decisivo.

El Barça marca territorio

La diferencia de centímetros entre Cacok y Fall parecía ser lo más llamativo en el arranque de un primer cuarto en el que el pívot del UCAM Murcia fue capaz de anotar en su primer emparejamiento. Sin embargo, verdaderamente fue el brutal acierto del Barça durante estos diez minutos lo que desequilibró la balanza. Y es que el conjunto azulgrana tan solo falló dos lanzamientos de campo de los diez que ejecutó durante este periodo. No pudo seguirle el ritmo el plantel de Sito Alonso, quien tuvo que agotar su primer tiempo muerto tras un 5-12 de salida. Con las rotaciones tampoco llego el giro de guion que buscaba el equipo murciano, y fue entonces cuando Laprovittola se hizo con las riendas ante un Barça que no fallaba una sola acción ofensiva. No obstante, dos triples de Radebaugh permitieron al UCAM cerrar este cuarto algo más cerca (18-30).

El UCAM irrumpe en el partido

Comenzó a encadenar buenas defensas el conjunto universitario, pero le faltaba sentirse algo más cómodo en ataque para completar la otra parte del trabajo. El Barça continuó marcando el ritmo también en este escenario, y a los tres minutos del segundo cuarto contaba con una renta de 16 puntos (20-36). Intentaron despertar los de Sito Alonso con una acción en la que DeJulius sacó el adicional, aunque los azulgranas continuaban castigando con cada posesión. Hasta que un parcial de 10-2, con un triple del base norteamericano tras una buena jugada colectiva, permitió creer de nuevo tanto al Palacio como al propio UCAM a cuatro mintuos del descanso (30-38). Comenzó a sentirse más poderoso y cómodo el equipo universitario, con ataques con más pases que botes que le permitieron sacar más rédito, pero Norris desde el triple colocó de nuevo los dobles dígitos (34-44). Fue entonces cuando el Barça pegó otro arreón, que confirmó con un triple que se sacó de la manga Kevin Punter antes de que Cacok lograse un '2+1' para mantener a flote a los suyos. El ambiente del Palacio subió con una dudosa falta señalada al pívot del UCAM sobre Fall, y Nakic cerró la primera parte con un triple (42-51).

Cacok, contra todos

Intentó elevar el ritmo el UCAM en una segunda parte en la que comenzó controlando el rebote defensivo. Eso le permitió correr y continuar anotando con un triple de DeJulius o un Sant-Roos que siempre sacaba petróleo en la pintura (49-58). Fuen entonces cuando la lucha de Cacok en la zona comenzó a caldearse. El pívot universitario conseguía sacar puntos vitales, pero a costa de mucho sudor y brega en su batallas particulares ante Fall o Shengelia. De hecho, el georgiano fue castigado por los colegiados con falta técnica por protestar una acción ante el norteamericano (54-60). Se abrió entonces un nuevo partido, con un UCAM mucho más enchufado y un Barça que hasta entonces no daba la sensación de haber estado tan exigido. Apareció de nuevo Cacok, para anotar 21 puntos en su casillero jugando todo el cuarto, y los azulgranas intentaron descentrar al pívot. Ahora era Vesely el que trataba de maniatar al norteamericano en sus emparejamientos, y tras un triple de Ennis que hizo estallar al Palacio, los colegiados dieron una advertencia a ambos a tres minutos para acabar el cuarto (59-62). En el tramo final de este periodo llegaron las rotaciones, pero el UCAM había perdido algo de fuelle para entonces. O al menos la chispa anterior por lo que lo aprovechó el Barça para recuperar su colchón (61-68).

Noticias relacionadas

Y se viene la locura...

El arranque del último cuarto hizo estallar otra vez al Palacio con un parcial de salida de 7-0, que permitió empatar al UCAM tras un triple de Martin y una buena acción de Forrest (68-68). Xavi Pascual puso a su artillería en pista, con Punter, Clyburn y Laprovittola juntos además de Shengelia, y eso permitió cortar el ritmo al equipo universitario pese a mantenerse todavía cerca (70-72). Apretó otra vez el Barça cuando el UCAM desaprovechó varias posesiones para empatar el partido, y Sito Alonso optó por el quinteto que tan buen resultado obtuvo en el tercer cuarto a cuatro minutos y medio para el final (70-76). Fue entonces cuando DeJulius regresó a pista con dos consecutivos y lo cambió todo (76-76). Reventó el Palacio por enésima vez y el UCAM tuvo más contra las cuerdas que nunca al Barça. Sin embargo, una canasta de Vesely y dos faltas consecutivas de Cacok, eliminado por cinco, volvieron a torcer el guion (76-79). Fue entonces cuando el partido entró en tres minutos frenéticos. Los fallos en el tiro libre acabaron decidiendo tras una técnica a Sito Alonso. Primero fue Ennis, luego Cate y DeJulius acudió al rescate para apretarlo todo (81-82). Sin embargo, el Barça tampoco fue fiable. Primero falló uno Laprovittola, que dejaba todo abierto. Y ahí apareció Nakic desde la esquina, tras doblar un excepcional Ennis, para poner por delante al UCAM (84-83). Vesely falló a nueve segundos del final su dos tiros libres, y el Barça tampoco pudo en sus siguientes lanzamientos ante una defensa brutal.