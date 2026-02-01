La TotalEnergies Murcia Maratón da hoy su gran salto

La TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida con más participación y nivel de la historia recorrerá durante la jornada de hoy las calles de la capital del Segura. A las 8:45 horas, se dará la salida a la primera de las pruebas, la correspondiente a los 10 kilómetros populares, mientras que a las nueve y media será el turno para los participantes en las dos distancias largas, media y maratón.

La obtención de la etiqueta Label de la Federación Internacional de Atletismo ha convertido a la maratón murciana en una de las cuatro españolas más importantes. Por ello, en esta ocasión habrá 2.200 corredores extranjeros de 81 países, y la estimación es que durante el fin de semana llegarán a la ciudad unos quince mil turistas. Un buen número de atletas de élite han elegido Murcia para mejorar sus marcas personales debido al recorrido llano en un circuito homologo por la Internacional.

Itinerario de la Maratón de Murcia Costa Cálida 2026 / A.M.

Gran jornada infantil

Por otro lado, en la jornada de ayer sábado la competición infantil sirvió para calentar motores. Y es que la ‘Mini Maratón’, contó con hasta mil escolares del municipio durante un día en el que los participantes continuaron retirando sus dorsales en el Auditorio Víctor Villegas.