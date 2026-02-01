El Real Murcia necesita un giro de guion en la Pinilla

Abre el Real Murcia la jornada dominical con su partido frente al Teruel (12.00 horas, LaLiga+) en el Estadio de Pinilla. Eso le permitiría, en caso de victoria, regresar a puestos de play off momentáneamente. Ese es el objetivo del conjunto de Adrián Colunga, al que se le ha olvidado ganar. Hace un mes que no saborea la victoria un equipo que se había acostumbrado a sumar de tres en tres desde el cambio de entrenador. No lo tendrá fácil en un campo donde no muchos sacan algo positivo, aunque ha perdido en el último mes su consideración de fortín.

Atraviesa Adrián Colunga su primera ‘crisis’ a los mandos del Real Murcia. Aunque el ovetense no consideraría así al hecho de perder dos partidos consecutivos, entiende que la «exigencia de un club grande» así lo impone. Lo impone también la clasificación, que no espera a nadie y con la que ya tiene el Real Murcia una deuda desde los dos primeros meses de competición. Con 30 puntos, el primer puesto se escapa a 12 de distancia y sólo el play off está a tiro. Más concretamente, el puesto que cierra las posiciones de privilegio y que tiene en su poder el Algeciras con 32 unidades.

Esta pequeña crisis ha llegado con el cambio de año. En enero, el Murcia sólo ha ganado un encuentro. Después, el empate en la última acción frente al Hércules desencadenó la caída y pérdida de confianza visible en el cuadro grana. Derrota en Ibiza (2-0) y fiasco en casa frente al Algeciras (0-2). Le toca al conjunto murciano corregir en Teruel lo que ha dejado escapar en este periodo.

Un rival dubitativo

El Teruel tampoco llega en buen momento. De sus últimos cinco partidos, los de Vicente Parras han perdido cuatro y han ganado uno. Tampoco le ha sentado bien el cambio de año al cuadro turolense, en el que ha perdido la fortaleza en su estadio, donde han caído equipos como el Europa, el Hércules o el Algeciras, entre otros. No ha ganado en casa en los dos encuentros que ha tenido este año, ante Antequera (0-1) y Sabadell (0-1) y también cayó en la pasada jornada frente al Eldense (2-0). Con 29 puntos, están en disposición de atacar al Real Murcia en la clasificación.

En la primera vuelta, ambos equipos firmaron el empate sin goles en la Nueva Condomina ya con Adrián Colunga en el banquillo. Fue, de hecho, el empate que rompió su racha de tres victorias seguidas entre liga y Copa.

Novedades en la convocatoria

El cuadro murcianista ha viajado con novedades en su convocatoria. La más sonada ha sido la inclusión de Sergio Moyita, que no juega desde octubre. También viajan Álvaro Bustos y Jorge Mier, sobre los que existían dudas. Faltarán Alberto García, sancionado, Héctor Pérez y Diego Piñeiro, que siguen recuperandose de sus lesiones. Alex Schalk, quien sigue siendo jugador del club, se ausenta de la convocatoria por tercer partido consecutivo ante su inminente salida del club grana.

El Teruel ha reforzado su plantilla en el mercado de invierno con las llegadas de los delanteros Iván Ramos y Lolo Plá y el mediocentro ofensivo Rafael de Palmas, cedido por el Hércules. Los tres están disponibles para Vicente Parras frente al Real Murcia. Tendrá el entrenador local la baja de Haritz Albisua, sancionado tras ver la quinta amarilla en el choque de la semana pasada.

Ante este escenario, Adrián Colunga podría apostar por un once formado por Gazzaniga en portería; Jorge Mier, Jorge Sánchez, Óscar Gil y Cristo Romero en defensa; Moyita y Sekou en el doble pivote; Víctor Narro y Joel Jorquera en los extremos; Joao Palmberg en la mediapunta y Flakus arriba. Sólo le vale ganar al Real Murcia para no alejarse más de los puestos de play off, que siguen siendo el objetivo.