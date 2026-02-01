Perán y Duchi, campeones regionales de maratón

La TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida también ha puesto en juego los títulos regionales de la distancia maratón de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Y un novato en los más de 42 kilómetros y una veterana han sido los ganadores de la medalla de oro.

En hombres, el lorquino Daniel Perán, en su primera experiencia en maratón, ha sido el triunfador, aunque el primer corredor de la Región que ha cruzado la meta ha sido el cartagenero Ramón Navarro (2h.28:26), ganador en dos ocasiones de la Ruta de las Fortalezas, pero al no tener licencia por atletismo, no ha subido al podio regional. Perán, lorquino de 30 años que tenía una mejor marca acreditada de 1h.11:54 en media maratón, se ha convertido en el ganador masculino (2h.35:06) en un podio donde ha estado acompañado por el alhameño Jordi Robles Amores, de 39 años y trabajador de ElPozo que disputaba la segunda maratón de su vida -la primera la realizó en Barcelona hace un año- (2h.36:02), y el pinatarense Kiko Martínez (2h.37:33), ganador de la 101 de Ronda de 2025. Sin embargo, el registro que no ha caído es el récord regional, que sigue en vigor desde 1992 y en poder de Antonio Jesús Cutillas Bermúdez, actual presidente de la Federación Murciana.

En mujeres, una experta en largas distancias, la ecuatoriana afincada desde hace unos 20 años en Murcia Irma Lorena Duchi, con un tiempo de 3h.18:17, ha sido la triunfadora a nivel regional por delante de Maki Ferrándiz Crespo, con 3h.26:23, y de Mari Ángeles Sánchez Bernal, con 3h.38:58.