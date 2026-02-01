Nuevo volantazo en el mercado: el Real Murcia ata al central Jon García

Está pendiente el Real Murcia de liberar la ficha sénior que ocupa Alex Schalk. Pero esa licencia que en un principio iba a servir para reforzar el centro del campo -se intentó firmar a Calavera- y que posteriormente parecía destinada a la llegada del delantero Juanto Ortuño, finalmente servirá para elevar las alternativas de la defensa. Y es que, salvo que en las próximas horas el Real Murcia fuerce una nueva salida de un futbolista mayor de 23 años, la ficha de Schalk será ocupada por el central Jon García.

Según ha podido conocer esta redacción, la Comisión Deportiva del club grana tiene atado al zaguero de 34 años y que ahora militaba en el Albacete de Segunda División. Una vez se confirme la llegada del jugador de Vizcaya, Adrián Colunga conseguirá ganar efectivos en una zona del campo que se ha convertido en un quebradero de cabeza por las lesiones. Con Alberto González, Héctor Pérez y Antxón Jaso fuera, el Real Murcia ha optado por firmar a un segundo central en este mercado después de la llegada de Óscar Gil. Aunque en un principio se habló de que ese jugador podría ser sub-23 ante la falta de fichas sénior, finalmente el Real Murcia ha optado por ir a por un futbolista más experimentado y que pretendían otros clubes como el FC Cartagena.

Jon García llegará al Real Murcia después de una primera vuelta en el Albacete en la que no ha tenido demasiado protagonismo. Ha jugado 620 minutos en un total de 9 partidos ligueros en Segunda División. El de Vizcaya suma un gran historial después de jugar en equipos como el Racing de Ferrol, el Racing de Santander, la Ponferradina o el Lugo.

A unas horas del cierre del mercado

Si no hay ningún problema de última hora, el Real Murcia confirmará este lunes, justo en el cierre del mercado, la llegada de Jon García. Pero no será la última. Aunque la llegada del central del Albacete parece cerrar la puerta definitivamente a Juanto Ortuño, que además tenía problemas para rescindir su contrato en el Ceuta, habrá que esperar a ver cómo se mueven los granas en esa operación. Lo que parece más claro es que Felipe Moreno ha decidido anteponer su criterio al de la Comisión Deportiva y al del propio Adrián Colunga para incorporar a dos futbolistas sub-23 que aterrizarán desde Brasil.

Noticias relacionadas

Según publicaba el pasado viernes Onda Regional, Felipe Moreno ha apostado por el pivote Joao Costa (procede del Botafogo) y por el extremo Caio Matheus.