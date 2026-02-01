Nueva jornada del For Fun de fútbol sala en el IES La Flota

El IES La Flota ha sido escenario de una nueva jornada del programa For Fun de fútbol sala, una iniciativa que ha reunido a un centenar de niñas en torno a una experiencia deportiva y educativa centrada en esta disciplina.

La actividad, impulsada por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), tiene como principal objetivo fomentar la práctica del fútbol sala femenino desde edades tempranas, promoviendo la participación de niñas y adolescentes y acercándolas a los valores del deporte.

Durante la jornada, las participantes pudieron disfrutar de distintas sesiones dinámicas y formativas, dirigidas por jugadoras del La Boca Te Lía Alcantarilla, quienes compartieron su experiencia dentro y fuera de la pista. Entre las monitoras que guiaron la actividad se encontraban Miriam Zamora, Claudia Ibáñez, Jozi Oliveira y Cristina García, referentes del fútbol sala femenino regional.

El programa For Fun continúa así su recorrido por distintos centros educativos de la Región de Murcia, consolidándose como una herramienta clave para el impulso del deporte femenino y la creación de espacios de aprendizaje, diversión e igualdad a través del fútbol sala.

La FFRM y el Cermi, por la inclusión en el fútbol regional

La FFRM y el Cermi RM han firmado un acuerdo para promover un fútbol más inclusivo y accesible. El convenio pretende facilitar la participación de personas con discapacidad en el fútbol federado. Ambas entidades trabajarán de forma conjunta para eliminar barreras físicas, sensoriales y comunicativas. Se impulsarán programas deportivos adaptados y evaluaciones de accesibilidad en instalaciones. El acuerdo también contempla la adaptación de plataformas digitales y espacios deportivos. Además, se ofrecerá formación en inclusión a técnicos, árbitros y personal federativo.

La FFRM y el Cermi RM han firmado un acuerdo para promover un fútbol más inclusivo y accesible / FFRM

Se organizarán eventos inclusivos y campañas de sensibilización dirigidas a clubes y ciudadanía. El convenio tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de renovación.

Más de 70 árbitros participan en una jornada de actualización técnica

Más de setenta colegiados de fútbol de las categorías de Tercera, Preferente y árbitros asistentes de Tercera RFEF participaron en la Concentración Regional de Actualización Técnica para Árbitros. La jornada combinó sesiones teóricas, prácticas y de preparación física, con la participación de destacados ponentes como David Fernández Borbalán, director técnico del Comité Ténico de Árbitros, y Carlos Yuste Jiménez, responsable de árbitros asistentes de la RFEF, quienes abordaron aspectos clave como la motivación, el fuera de juego, la comunicación y el trabajo en equipo.

Más de 70 árbitros participan en una jornada de actualización técnica / FFRM

El encuentro finalizó con el acto de clausura, en el que se reconoció la trayectoria y dedicación arbitral de Jorge Díaz Escudero.

Las selecciones sub-14 y sub-16 disputan el Nacional en Coruña

Los seleccionadores de la Región de Murcia han dado a conocer las listas de convocados para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-14 y sub-16 de fútbol, que se disputará del 6 al 8 de febrero de 2026 en Galicia.

La selección sub-14, a las órdenes de Cristian Lucas, disputará sus encuentros a las 10:00 horas. La competición se abrirá el viernes 6 de febrero frente a Islas Baleares en A Coruña, continuará el sábado ante Asturias y concluirá el domingo frente a Melilla.

Por su parte la sub-16, dirigida por José Francisco Asensio, jugará sus encuentros en Arteixo, comenzando el viernes contra Ceuta, continuando el sábado frente a Cantabria y finalizando el domingo ante Castilla-La Mancha, con todos los partidos programados a las 12:30 horas.

Curso de árbitro de fútbol sala en Yecla

La Federación de Fútbol ha convocado un curso de formación para aspirantes a árbitros de fútbol sala que se celebrará en Yecla, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años interesados en formarse como árbitros y dar sus primeros pasos dentro del estamento arbitral del fútbol sala. Las clases se impartirán en el Aula del Edificio Bioclimático de Yecla y se desarrollarán los días 10, 11, 17, 18 y 24 de febrero, en horario de 17:30 a 20:00 horas. Las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas, a través del correo electrónico arbitrosfutbolsala@ffrm.es o llamando al teléfono 968 22 95 52.

Curso de entrenador nacional C de fútbol sala

La FFRM ha convocado el Curso de Entrenador de Fútbol Sala Nacional C, destinado a aquellas personas interesadas en adquirir los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar su labor en competiciones organizadas tanto por la RFEF como por las federaciones de ámbito autonómico. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de febrero, o hasta completar las 32 plazas ofertadas, que se adjudicarán por orden de inscripción, y el inicio del curso está previsto para el mes de marzo. La acción formativa contará con una carga lectiva total de 250 horas.